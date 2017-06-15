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  • 15.06, 14:59
    Путин не исключил выплаты части маткапитала семьям напрямую. материнский капитал, Путин, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин не исключил выплаты части маткапитала семьям напрямую

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    Путин не исключил выплаты части маткапитала семьям напрямую

    Путин не исключил выплаты части маткапитала семьям напрямую

      Владимир Путин допустил, что часть средств материнского капитала надо выдавать на руки семьям на текущие нужды.

      Глава государства отметил, что программа маткапитала призвана помочь семьям улучшить жилищные условия, возместить расходы на здравоохранение и образование. Однако, с учетом экономических сложностей, можно подумать и о том, чтобы выдавать часть маткапитала на руки.

      Также глава государства напомнил, что более 7 млн семей получили материнский капитал, половина из них уже воспользовались этими средствами, были введены выплаты за третьего ребенка в регионах с неблагоприятной ситуацией по рождаемости.

      Эти меры приносят результат, говорит президент, но нужно вводить дополнительные стимулирующие меры. В частности, необходимо подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам, третьего ребенка у более взрослых мам — 30 лет и старше.

      Также Путин ответил на вопрос о низком размере пособий на детей до трех лет.

      Владимир Путин, президент РФ: «Да, они маленькие, действительно так и есть. Но мы стояли перед выбором — либо пособие увеличивать, либо материнский капитал сохранить. Мы все-таки пошли по пути сохранения материнского капитала. Это требует больших затрат от государства, но он более эффективный инструмент».

      Смотрите прямую трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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