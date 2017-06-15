Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

Президент отметил, что ежегодная прямая линия позволяет понять, что больше всего беспокоит россиян сегодня.
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Глава государства подчеркнул, что ответить на все вопросы невозможно, однако они позволяют понять, на что нужно обратить особое внимание.
Также президент ответил на вопрос о том, что уже после анонсов некоторых вопросов региональные власти начинают решать различные проблемы, в том числе ремонтируют дороги и здания.
Владимир Путин, президент РФ: «Знаете, в этом тоже есть смысл определенный — один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо „шевелились“, может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают».
Не стала исключением и прямая линия в этом году. Так, власти Забайкальского края уже заявили, что помогут матери-одиночке из Оловяннинского района, которая рассказала Владимиру Путину, что осталась без жилья после пожара в 2015 году.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Также президент ответил на вопрос о том, что уже после анонсов некоторых вопросов региональные власти начинают решать различные проблемы, в том числе ремонтируют дороги и здания.
Владимир Путин, президент РФ: «Знаете, в этом тоже есть смысл определенный — один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо „шевелились“, может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают».
Не стала исключением и прямая линия в этом году. Так, власти Забайкальского края уже заявили, что помогут матери-одиночке из Оловяннинского района, которая рассказала Владимиру Путину, что осталась без жилья после пожара в 2015 году.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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