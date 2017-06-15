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Прямая линия с Владимиром Путиным
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  • 15.06, 13:29

    Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

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    Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

    Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

    Путин рассказал о пользе ежегодной прямой линии

    Президент отметил, что ежегодная прямая линия позволяет понять, что больше всего беспокоит россиян сегодня.

    Глава государства подчеркнул, что ответить на все вопросы невозможно, однако они позволяют понять, на что нужно обратить особое внимание.

    Также президент ответил на вопрос о том, что уже после анонсов некоторых вопросов региональные власти начинают решать различные проблемы, в том числе ремонтируют дороги и здания.

    Владимир Путин, президент РФ: «Знаете, в этом тоже есть смысл определенный — один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо „шевелились“, может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают».

    Не стала исключением и прямая линия в этом году. Так, власти Забайкальского края уже заявили, что помогут матери-одиночке из Оловяннинского района, которая рассказала Владимиру Путину, что осталась без жилья после пожара в 2015 году.

    Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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