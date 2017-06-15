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  • 15.06, 13:29

    В США из-за слухов о «грязной бомбе» эвакуировали работников морского порта

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    В США <nobr>из-за</nobr> слухов о «грязной бомбе» эвакуировали работников морского порта

    В США из-за слухов о «грязной бомбе» эвакуировали работников морского порта

    В США <nobr>из-за</nobr> слухов о «грязной бомбе» эвакуировали работников морского порта
  • Фото: @ashleyi_chs /twitter.com

    • Работники терминала морского порта города Чарлстона в штате Южная Каролина эвакуированы из-за сообщения о якобы заложенной на одном из судов бомбе.

    Как сообщает телеканал ABC News, тревога в морском порту была объявлена после появления в Сети видеоролика, автор которого заявил, что на одном из судов в порту Чарлстон якобы заложена «грязная бомба». «Грязными» называют взрывные устройства, содержащие радиоактивные или другие опасные материалы. При взрыве такой бомбы опасные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.

    По словам представителя береговой охраны в Чарлстоне, судно, о котором шла речь в видеозаписи, — контейнеровоз Maersk Memphis прибыл в порт в среду вечером.

    Специалисты морской пограничной службы осмотрели контейнеровоз, изъяли четыре контейнера, которые могли прелставлять опасность, однако взрывного устройства не обнаружили. После этого оцепление в порту было снято, а терминал возобновил свою работу.

    Автор видеоролика уже задержан правоохранителями. Им оказался блогер Джордж Вебб, позиционирующий себя как сторонник теории заговора.

    Расследованием инцидента занимается ФБР США.



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