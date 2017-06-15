В США из-за слухов о «грязной бомбе» эвакуировали работников морского порта

Работники терминала морского порта города Чарлстона в штате Южная Каролина эвакуированы
из-за сообщения о якобы заложенной на одном из судов бомбе.
Как сообщает телеканал ABC News, тревога в морском порту была объявлена после появления в Сети видеоролика, автор которого заявил, что на одном из судов в порту Чарлстон якобы заложена «грязная бомба». «Грязными» называют взрывные устройства, содержащие радиоактивные или другие опасные материалы. При взрыве такой бомбы опасные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.
По словам представителя береговой охраны в Чарлстоне, судно, о котором шла речь в видеозаписи, — контейнеровоз Maersk Memphis прибыл в порт в среду вечером.
Специалисты морской пограничной службы осмотрели контейнеровоз, изъяли четыре контейнера, которые могли прелставлять опасность, однако взрывного устройства не обнаружили. После этого оцепление в порту было снято, а терминал возобновил свою работу.
Автор видеоролика уже задержан правоохранителями. Им оказался блогер Джордж Вебб, позиционирующий себя как сторонник теории заговора.
Расследованием инцидента занимается ФБР США.
По словам представителя береговой охраны в Чарлстоне, судно, о котором шла речь в видеозаписи, — контейнеровоз Maersk Memphis прибыл в порт в среду вечером.
Специалисты морской пограничной службы осмотрели контейнеровоз, изъяли четыре контейнера, которые могли прелставлять опасность, однако взрывного устройства не обнаружили. После этого оцепление в порту было снято, а терминал возобновил свою работу.
Автор видеоролика уже задержан правоохранителями. Им оказался блогер Джордж Вебб, позиционирующий себя как сторонник теории заговора.
Расследованием инцидента занимается ФБР США.
Комментарии