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  • 15.06, 13:29

    Турция воздвигла стену на границе с Сирией

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    Турция воздвигла стену на границе с Сирией

    Турция воздвигла стену на границе с Сирией

    Строительство 700-километровой стены на границе Турции и Сирии завершено.

    Турецкая сторона оборудует сирийскую стену системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения, сообщил министр обороны страны Фикри Ишык.

    Возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов в Турцию, напомнил министр.

    Также Турция начала работы по возведению аналогичной стены на границе с Ираном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую газету «Хюрриет».

    В последние годы строительство стен на границах между странами в разных частях света ведется особенно активно. Так, о намерении воздвигнуть сооружение на границе с Мексикой заявил президент США Дональд Трамп, за что подвергся жесткой критике. Начиная с 2015 года пытаются отгородится от России и Белоруссии страны Прибалтики, в частности, Латвия, Литва и Эстония. В 2014 году о строительстве «Европейского вала» заявила Украина.

    В 2015 году Венгрия решила соорудить ограждения на границе с Сербией, а также Румынией и Хорватией. Вскоре о своих планах по возведению системы заграждений на границе с Хорватией заявила также Словения. В свою очередь, Австрия заявила о начале строительства стены на границе со Словенией. В том же 2015 году Македония начала сооружать барьер на границе с Грецией, а Испания — с Марокко, сообщает Газета.Ru.

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