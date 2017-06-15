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  • 15.06, 11:58

    Индексы РТС и ММВБ упали ниже психологически важных отметок

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    Индексы РТС и ММВБ упали ниже психологически важных отметок

    Индексы РТС и ММВБ упали ниже психологически важных отметок

    Рынок акций РФ опустился в район минимумов 2016 года.

    Индекс РТС снизился на 2,46% — до отметки в 988,81 пункта, впервые с 21 ноября 2016 года опустившись ниже 1000 пунктов.

    А индекс ММВБ упал на 2,1% — до 1799,76 пункта. В последний раз он опускался ниже отметки в 1800 пунктов 29 февраля 2016 года.

    Как говорят эксперты, на российский рынок повлияло решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку до 1 — 1,25% (с 0,75 — 1% годовых). Кроме того, накануне стало известно, что Сенат США одобрил законопроект по расширению санкций против России.

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