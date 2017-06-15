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15 июня, 12:00
Прямая линия с Владимиром Путиным
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  • 15.06, 11:58

    На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн вопросов

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    На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн вопросов

    На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн вопросов

    В 12:00 по московскому времени 15 июня стартует «Прямая линия с Владимиром Путиным». Вопросы президенту приходят не только из России, но и из-за рубежа.

    Россияне продолжают присылать вопросы главе государства, на которые он ответит в ходе прямой линии. Как сообщает Вести.Ru, к этому часу насчитывается уже около 1,8 миллиона обращений.

    Половина из них — телефонные звонки. Еще почти 370 тысяч — это СМС, примерно 280 тысяч вопросов поступило через соцсети.

    Сообщается, что колл-центр прямой линии будет работать до завершения программы.

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени. Сайт НТВ.Ru будет вести прямую видео- и текстовую трансляцию. Все новости и видео на тему прямой линии собраны здесь. За ходом мероприятия можно будет следить и в аккаунтах НТВ в соцсетях.

    Телеканал НТВ в преддверии «Прямой линии» с президентом запускает хештег #cмотрюлинию. В 16:40 на телеканале выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать самые интересные моменты программы. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

    Предстоящая «Прямая линия» станет для Владимира Путина 15-й по счету. Рекордной по продолжительности стала программа 2013 года . Президент был в эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов россиян.
    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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