На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн вопросов

В 12:00 по московскому времени 15 июня стартует «Прямая линия с Владимиром Путиным». Вопросы президенту приходят не только из России, но и
из-за рубежа.
Россияне продолжают присылать вопросы главе государства, на которые он ответит в ходе прямой линии. Как сообщает Вести.Ru, к этому часу насчитывается уже около 1,8 миллиона обращений.
Половина из них — телефонные звонки. Еще почти 370 тысяч — это СМС, примерно 280 тысяч вопросов поступило через соцсети.
Сообщается, что колл-центр прямой линии будет работать до завершения программы.
здесь. За ходом мероприятия можно будет следить и в аккаунтах НТВ в соцсетях.
Телеканал НТВ в преддверии «Прямой линии» с президентом запускает хештег #cмотрюлинию. В 16:40 на телеканале выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать самые интересные моменты программы. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Предстоящая «Прямая линия» станет для Владимира Путина 15-й по счету. Рекордной по продолжительности стала программа 2013 года . Президент был в эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов россиян.
Половина из них — телефонные звонки. Еще почти 370 тысяч — это СМС, примерно 280 тысяч вопросов поступило через соцсети.
Сообщается, что колл-центр прямой линии будет работать до завершения программы.
здесь. За ходом мероприятия можно будет следить и в аккаунтах НТВ в соцсетях.
Телеканал НТВ в преддверии «Прямой линии» с президентом запускает хештег #cмотрюлинию. В 16:40 на телеканале выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать самые интересные моменты программы. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Предстоящая «Прямая линия» станет для Владимира Путина 15-й по счету. Рекордной по продолжительности стала программа 2013 года . Президент был в эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов россиян.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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