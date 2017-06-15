Получившую главный приз «Кинотавра» «Аритмию» покажут на фестивале в Карловых Варах

В Сочи подвели итоги
28-го «Кинотавра». Церемония награждения прошла в Зимнем театре. Гран-при фестиваля достался драме Бориса Хлебникова «Аритмия». Именно эта лента была фаворитом у критиков. Вручая награду, председатель жюри Евгений Миронов сказал, что фильм поразил его в самое сердце. Впрочем, чествовали на сцене не только мэтров.
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Простому кабардинскому парню Кантемиру здесь все еще непривычно. Красная ковровая дорожка, вспышки камер. И он еще не знает, что главное открытие «Кинотавра» — это он. О призе даже не мечтает.
Кантемир Балагов: «Я отпустил эти мысли. Хочется, чтобы главную актрису отметили. Вот за нее я переживаю».
На красной дорожке суета. Звезд оказалось слишком много. Тем временем по другую сторону Зимнего театра, за скромным столиком, происходит главное действо фестиваля. В сборе все члены жюри.
Главная интрига — Гран-при фестиваля традиционно раскрывается в финале. Зал встретил решение жюри аплодисментами. «Аритмия» — кино о реанимации: семье врачей, решивших развестись.
Борис Хлебников, режиссер: «Мы сначала заказную комедию хотели написать. Потом придумали главным героем профессию, эта профессия потянула куда-то в драму».
Неслучившийся комедийный сериал уже точно едет на фестиваль в Карловы Вары. Есть приглашения и от других мировых смотров. На «Кинотавре» у «Аритмии» два приза. Второй — за лучшую мужскую роль для Александра Яценко. К награде у артиста своеобразное отношение.
Александр Яценко, актер: «Скептически отношусь. Для меня тут нет ничего сложного. Потому что я в этом, я с этим живу. А кому-то, оказывается, это интересным. Для меня это неожиданно».
Приз за лучшую женскую роль получила Инга Оболдина, сыгравшая одновременно трогательную и смешную надсмотрщицу женской колонии, решившую покорить музыкальный олимп. Но отказалась получать его одна. С Викторией Исаковой они споются на экране и в жизни.
Инга Оболдина, актриса: «Эта роль действительно состоит из двух ипостасей. Часть — Викина роль, часть — моя. Это как инь и ян. Как ее альтер эго. Если бы можно было это распилить, я думаю, может, это и сделаю к ее дню рождения».
Два приза получили «Заложники». Картина, снятая на грузинском языке. Резо Гигинеишвили экранизировал захват пассажирского самолета в Грузии в 83-м. Призы — за режиссуру и операторскую работу.
Каждый год отборочная комиссия «Кинотавра» находит 12 фильмов. Порой собрать и такое число лент оказывалось сложно. На 28-м году фестиваля мест в основном конкурсе просто не хватило. Для хорошего кино пришлось выписать два дополнительных пропуска.
Половина программы — дебюты. Нескольким режиссерам и тридцати не исполнилось. Кантемиру Балагову, перед Сочи уже показавшему свою «Тесноту» в Каннах, — 26. Фестиваль на побережье Чёрного моря принес новую волну кино.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Кантемир Балагов: «Я отпустил эти мысли. Хочется, чтобы главную актрису отметили. Вот за нее я переживаю».
На красной дорожке суета. Звезд оказалось слишком много. Тем временем по другую сторону Зимнего театра, за скромным столиком, происходит главное действо фестиваля. В сборе все члены жюри.
Главная интрига — Гран-при фестиваля традиционно раскрывается в финале. Зал встретил решение жюри аплодисментами. «Аритмия» — кино о реанимации: семье врачей, решивших развестись.
Борис Хлебников, режиссер: «Мы сначала заказную комедию хотели написать. Потом придумали главным героем профессию, эта профессия потянула куда-то в драму».
Неслучившийся комедийный сериал уже точно едет на фестиваль в Карловы Вары. Есть приглашения и от других мировых смотров. На «Кинотавре» у «Аритмии» два приза. Второй — за лучшую мужскую роль для Александра Яценко. К награде у артиста своеобразное отношение.
Александр Яценко, актер: «Скептически отношусь. Для меня тут нет ничего сложного. Потому что я в этом, я с этим живу. А кому-то, оказывается, это интересным. Для меня это неожиданно».
Приз за лучшую женскую роль получила Инга Оболдина, сыгравшая одновременно трогательную и смешную надсмотрщицу женской колонии, решившую покорить музыкальный олимп. Но отказалась получать его одна. С Викторией Исаковой они споются на экране и в жизни.
Инга Оболдина, актриса: «Эта роль действительно состоит из двух ипостасей. Часть — Викина роль, часть — моя. Это как инь и ян. Как ее альтер эго. Если бы можно было это распилить, я думаю, может, это и сделаю к ее дню рождения».
Два приза получили «Заложники». Картина, снятая на грузинском языке. Резо Гигинеишвили экранизировал захват пассажирского самолета в Грузии в 83-м. Призы — за режиссуру и операторскую работу.
Каждый год отборочная комиссия «Кинотавра» находит 12 фильмов. Порой собрать и такое число лент оказывалось сложно. На 28-м году фестиваля мест в основном конкурсе просто не хватило. Для хорошего кино пришлось выписать два дополнительных пропуска.
Половина программы — дебюты. Нескольким режиссерам и тридцати не исполнилось. Кантемиру Балагову, перед Сочи уже показавшему свою «Тесноту» в Каннах, — 26. Фестиваль на побережье Чёрного моря принес новую волну кино.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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