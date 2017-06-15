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  • 15.06, 11:58

    СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается

    3 комментария

    СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается

    СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается

    В Следственном комитете опровергли сообщения СМИ о том, что расследование «большого дела» в отношении бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой завершено.

    Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, расследование уголовного дела сейчас продолжается, передает РИА Новости.

    Ранее СМИ сообщили, что Васильева получила приговор по 12 эпизодам преступной деятельности. «Большое дело» же, по данным прессы, включает еще более 40 эпизодов.

    Напомним, Евгения Васильева, ключевая фигурантка громкого дела «Оборонсервиса», в мае 2015 была осуждена на 5 лет заключения. Впрочем, уже в конце августа того же года суд одобрил условно-досрочное освобождение экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны.

    Отметим, что ранее в СКР опровергли информацию о том, что с имущества бывшей чиновницы был снят арест. В ведомстве подчеркнули, что арест, наложенный на счета, драгоценности, недвижимость и картины Васильевой, остается в силе.

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