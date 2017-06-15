ФАС обязала ритейлеров делать скидки своим клиентам

Федеральная антимонопольная служба обязала ритейлеров предоставлять своим клиентам скидки. Делать это они должны в том случае, если получили для себя дисконт от поставщика.
Этой весной поставщики жаловались, что торговые сети активно выбивают себе скидки на продукцию, причем до 30%, но при этом цены на прилавках не меняются, а порой даже становятся выше.
Сами ритейлеры тогда объясняли ситуацию новыми поправками в закон «О торговле», они вступили в силу еще в начале этого года. Оправдывались, что издержки растут, а брать какие бы то ни было сборы с поставщиков им больше нельзя, поэтому приходится выпрашивать скидки и накручивать цены для клиентов.
Как пишут «Известия», в ФАС решили разъяснить торговым сетям детали закона «О торговле». В соответствующем письме говорится, что, выбив себе скидку у поставщика, магазин обязан снизить цену товара на полке, причем на такую же величину. В противном случае закон «О торговле» будет нарушен и придется выплатить солидный штраф.
Некоторые сети уже отреагировали и заявили, что начали снижать ценник сразу после первой жалобы поставщиков.
Сами ритейлеры тогда объясняли ситуацию новыми поправками в закон «О торговле», они вступили в силу еще в начале этого года. Оправдывались, что издержки растут, а брать какие бы то ни было сборы с поставщиков им больше нельзя, поэтому приходится выпрашивать скидки и накручивать цены для клиентов.
Как пишут «Известия», в ФАС решили разъяснить торговым сетям детали закона «О торговле». В соответствующем письме говорится, что, выбив себе скидку у поставщика, магазин обязан снизить цену товара на полке, причем на такую же величину. В противном случае закон «О торговле» будет нарушен и придется выплатить солидный штраф.
Некоторые сети уже отреагировали и заявили, что начали снижать ценник сразу после первой жалобы поставщиков.
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