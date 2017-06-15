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  • 15.06, 08:56

    На Сахалине трехлетний ребенок загорелся на операционном столе

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    На Сахалине трехлетний ребенок загорелся на операционном столе

    На Сахалине трехлетний ребенок загорелся на операционном столе

    В Сахалинской областной больнице во время операции чуть не сгорел трехлетний ребенок.

    Внештатная ситуация произошла во время проведения операции по коагуляции сосудов. Искра попала на ткань, которой был обернут валик, фиксирующий ребенка. В результате вспыхнул огонь.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона, врач сразу же приняла меры по тушению огня и спасла малыша. Сейчас он находится в стабильном состоянии, под наблюдением медиков, угрозы для его жизни нет.

    О случившемся доложили в управление Росздравнадзора по Сахалинской области. На место для проведения проверки направлена комиссия министерства.

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