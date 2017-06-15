На Чукотке спасатели ищут пятерых человек, перевернувшихся на лодке

Моторная лодка с семьей из семи человек перевернулась на реке Малый Анюй на Чукотке. До берега удалось добраться лишь двоим пострадавшим.
По данным региональной пресс-службы МЧС, моторная лодка вышла из села Островное в сторону села Кепервеем. На борту находилась семья из семи человек, в числе которых — четверо детей. Пройдя два километра вверх по реке Малый Анюй, лодка перевернулась.
Сообщается, что два человека выбрались на берег самостоятельно. Судьба еще пятерых неизвестна.
В настоящий момент пропавших людей ищут 16 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Поиски осложняются тем, что на реке несколько дней назад прошла первая волна половодья. Вода превышает летние показатели, ширина реки местами составляет 30 метров, при этом наблюдается интенсивное течение. Поиски будут вестись без перерыва, так как район, где произошла трагедия находится за Полярным кругом и сейчас там полярный день.
Из Анадыря на место происшествия вылетели председатель региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Леонид Николаев, начальник ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров.
По последним данным, к поискам подключен вертолет Ми-8 компании «Билибинское авиапредприятие». Он совершит облет зоны поиска, передает ТАСС.
Сообщается, что два человека выбрались на берег самостоятельно. Судьба еще пятерых неизвестна.
В настоящий момент пропавших людей ищут 16 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Поиски осложняются тем, что на реке несколько дней назад прошла первая волна половодья. Вода превышает летние показатели, ширина реки местами составляет 30 метров, при этом наблюдается интенсивное течение. Поиски будут вестись без перерыва, так как район, где произошла трагедия находится за Полярным кругом и сейчас там полярный день.
Из Анадыря на место происшествия вылетели председатель региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Леонид Николаев, начальник ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров.
По последним данным, к поискам подключен вертолет Ми-8 компании «Билибинское авиапредприятие». Он совершит облет зоны поиска, передает ТАСС.
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