Катар закупит у США истребители F-15 на сумму 12 млрд долларов

Катар закупит американские истребители McDonnel Douglas F-15 Eagle на сумму около 12 млрд рублей.

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в минобороны Катара, глава Пентагона США Джеймс Мэттис и представители Катара должны были встретиться в среду для подписания соответствующего договора. По предварительным данным, эмират приобретет 36 американских самолетов.



В Пентагоне уже подтвердили информацию о сделке. По словам представителя ведомства Роджера Кэбинеса, сделка усилит «взаимодействие и сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром». Кэбинес также рассказал, что Мэттис обсудил с министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей «взаимные интересы в области безопасности», борьбу против против ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) и важность деэскалации напряженности между Катаром и рядом арабских стран.



Истребитель McDonnel Douglas F-15 Eagle — американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения, разработанный в первой половине 70-х годов. На сегодняшний день произведено порядка 1200 единиц разных модификаций.



