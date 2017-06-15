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  • 15.06, 08:56

    Катар закупит у США истребители F-15 на сумму 12 млрд долларов

    3 комментария

    Катар закупит у США истребители F-15 на сумму 12 млрд долларов

    Катар закупит у США истребители <nobr>F-15</nobr> на сумму 12 млрд долларов

    Катар закупит американские истребители McDonnel Douglas F-15 Eagle на сумму около 12 млрд рублей.

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в минобороны Катара, глава Пентагона США Джеймс Мэттис и представители Катара должны были встретиться в среду для подписания соответствующего договора. По предварительным данным, эмират приобретет 36 американских самолетов.

    В Пентагоне уже подтвердили информацию о сделке. По словам представителя ведомства Роджера Кэбинеса, сделка усилит «взаимодействие и сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром». Кэбинес также рассказал, что Мэттис обсудил с министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей «взаимные интересы в области безопасности», борьбу против против ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) и важность деэскалации напряженности между Катаром и рядом арабских стран.

    Истребитель McDonnel Douglas F-15 Eagle — американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения, разработанный в первой половине 70-х годов. На сегодняшний день произведено порядка 1200 единиц разных модификаций.

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