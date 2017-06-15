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  • 15.06, 08:56

    В казахской степи сгорел рабочий, собиравший обломки ракеты-носителя «Союз»

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    В казахской степи сгорел рабочий, собиравший обломки ракеты-носителя «Союз»

    В казахской степи сгорел рабочий, собиравший обломки <nobr>ракеты-носителя</nobr> «Союз»

    При пожаре в казахстанской степи в Карагандинской области погиб человек, еще один пострадал.

    Мужчины занимались сбором отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома «Байконур». В месте падения загорелась сухая трава, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

    Руслан Иманкулов, представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана: «В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 км в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя „Союз-2.1а“ с космодрома „Байконур“ транспортного грузового корабля „Прогресс МС-06“ в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы».

    В результате пожара от полученных ожогов скончался мужчина 1964 года рождения, его напарник 1968 года рождения госпитализирован в больницу с ожогами.

    По последней информации, погибший — водитель КамАЗа российского предприятия ракетно-космической отралси «НПО машиностроения». КамАз накрыло пламенем при особенно сильном порыве ветра, передает ТАСС.

    В ликвидации пожара участвовали 61 человек и 22 единицы техники. В 03:30 пожар был ликвидирован, сообщает «Интерфакс».

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