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  • 15.06, 08:56
    В Ярославской области завершил работу проект «Мобильная медицина». Ярославская область, врачи, здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ярославской области завершил работу проект «Мобильная медицина»

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    В Ярославской области завершил работу проект «Мобильная медицина»

    В Ярославской области завершил работу проект «Мобильная медицина»

      На протяжении месяца врачи передвижного центра осматривали пациентов в разных уголках Ярославской области. Теперь проект планируют сделать ежегодным.

      Жители Ярославской области могли получить помощь кардиолога, эндокринолога, хирурга и других врачей, а также пройти необходимую диагностику. Накануне мобильная поликлиника провела последний прием.

      По словам исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миронова, проект «Мобильная медицина» планируют сделать ежегодным.

      Дмитрий Миронов, исполняющий обязанности губернатора Ярославской области: «За тот период времени, когда работала эта выездная бригада, было обследовано более 6,5 тысячи человек. Врачи побывали в 24 населенных пунктах. Это, я считаю, очень хороший результат».

      По мнению Миронова, проект «Мобильная медицина» является оптимальным решением для оказания помощи жителям отдаленных районов.

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