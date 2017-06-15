Полиция: стрельба в Сан-Франциско не связана с терроризмом

В полиции сообщили подробности стрельбы и нападения на офис почтовой компании в
Сан-Франциско.
Представители полиции Сан-Франциско заявили, что происшествие со стрельбой в офисе почтовой компании UPS не связано с терроризмом.
Накануне стало известно, что мужчина, одетый в униформу персонала UPS, открыл огонь по посетителям и сотрудникам почтовой компании. Началась паника, люди стали выбегать из здания. Район был оцеплен.
Позже оперативники и представители компании подтвердили, что преступником оказался работник почты. Он покончил с собой: выстрелил себе в голову вскоре после того, как на место происшествия прибыли полицейские. Жертвами убийства стали трое сотрудников компании UPS.
Следователи заявили, что нападавший действовал один и не был связан с террористами. В настоящее время ведется расследование.
Накануне стало известно, что мужчина, одетый в униформу персонала UPS, открыл огонь по посетителям и сотрудникам почтовой компании. Началась паника, люди стали выбегать из здания. Район был оцеплен.
Позже оперативники и представители компании подтвердили, что преступником оказался работник почты. Он покончил с собой: выстрелил себе в голову вскоре после того, как на место происшествия прибыли полицейские. Жертвами убийства стали трое сотрудников компании UPS.
Следователи заявили, что нападавший действовал один и не был связан с террористами. В настоящее время ведется расследование.
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