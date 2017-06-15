Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине

В новой серии документального
фильма-интервью известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна президент России ответил на самые острые вопросы. Собеседники разговаривали, в том числе, о государственном перевороте на Украине и его последствиях.
В США на кабельном телеканале Showtime показали третью часть документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). Президент России подчеркнул, что Евросоюз и США не пожелали разобраться в подоплеке политического кризиса на Украине и поддержали государственный переворот и силовой захват власти в этой стране.
Американский режиссер сообщил президенту РФ, что в западных СМИ история того, что произошло на Украине, преподносится так, будто бы Виктор Янукович «бросил Киев» и уехал.
Владимир Путин, президент РФ: «Это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота. Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, — вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что?»
Путин напомнил о и других событиях украинского государственного переворота, о которых не любят упоминать западные СМИ.
Владимир Путин: «В генерального прокурора стреляли, ранили одного из сотрудников его службы безопасности. По кортежу самого президента Януковича тоже стреляли. Поэтому это не что иное, как силовой захват власти».
Путин также объяснил, как российские власти приняли решение предоставить убежище семье Виктора Януковича и самому законно избранному президенту Украины.
Владимир Путин: «Янукович с российской помощью перебрался в Крым, который в то время был частью Украины. Янукович находился в Крыму не меньше недели. Просто стало очевидным, что, если Янукович попадет к участникам переворота в руки, они его просто убьют. Конечно, можно все извращать, и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на средства массовой информации. Но в конечном итоге, думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло. Произошел госпереворот».
Президент РФ ответил и на другие вопросы Оливера Стоуна, в том числе объяснил причины симпатии россиян к президенту США Дональду Трампу. По словам Путина, Трамп привлек россиян своими предвыборными заявлениями о готовности восстанавливать дружеские отношения между двумя державами.
Американский режиссер сообщил президенту РФ, что в западных СМИ история того, что произошло на Украине, преподносится так, будто бы Виктор Янукович «бросил Киев» и уехал.
Владимир Путин, президент РФ: «Это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота. Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, — вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что?»
Путин напомнил о и других событиях украинского государственного переворота, о которых не любят упоминать западные СМИ.
Владимир Путин: «В генерального прокурора стреляли, ранили одного из сотрудников его службы безопасности. По кортежу самого президента Януковича тоже стреляли. Поэтому это не что иное, как силовой захват власти».
Путин также объяснил, как российские власти приняли решение предоставить убежище семье Виктора Януковича и самому законно избранному президенту Украины.
Владимир Путин: «Янукович с российской помощью перебрался в Крым, который в то время был частью Украины. Янукович находился в Крыму не меньше недели. Просто стало очевидным, что, если Янукович попадет к участникам переворота в руки, они его просто убьют. Конечно, можно все извращать, и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на средства массовой информации. Но в конечном итоге, думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло. Произошел госпереворот».
Президент РФ ответил и на другие вопросы Оливера Стоуна, в том числе объяснил причины симпатии россиян к президенту США Дональду Трампу. По словам Путина, Трамп привлек россиян своими предвыборными заявлениями о готовности восстанавливать дружеские отношения между двумя державами.
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