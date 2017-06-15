Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 07:27
    До начала «Прямой линии с Владимиром Путиным» осталось несколько часов. Песков, Путин, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    До начала «Прямой линии с Владимиром Путиным» осталось несколько часов

    3 комментария

    До начала «Прямой линии с Владимиром Путиным» осталось несколько часов

    До начала «Прямой линии с Владимиром Путиным» осталось несколько часов

      Сегодня в полдень начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире ответит на вопросы обычных россиян из разных регионов страны.

      Специальный колл-центр уже принял больше 1 600 000 вопросов и обращений. Чаще всего люди спрашивают о проблемах здравоохранения, о ситуации с транспортом, жильем, образованием, пенсиям и зарплатам. Звучит и много вопросов о международных отношениях. Обрабатывать поступающие вопросы будут вплоть до окончания программы.

      Впервые «Прямая линия» прошла 24 декабря 2001 года. За это время Владимир Путин ответил на 979 вопросов. А рекорд по продолжительности он установил в 2013-м году: тогда общение с президентом длилось 4 часа 47 минут.

      В этом году «Прямая линия» впервые состоится летом. В Кремле сообщили, что президент тщательно готовится к этому дню: перепроверяет информацию, освежает статистические данные, общается с министрами и руководителями агентств, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос.

      «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.

      Телеканал НТВ в преддверии «Прямой линии» с президентом запускает хештег #cмотрюлинию. В 16:40 на телеканале выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать самые интересные моменты программы. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

      Новости по теме

      Прямая линия — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru