До начала «Прямой линии с Владимиром Путиным» осталось несколько часов

Сегодня в полдень начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире ответит на вопросы обычных россиян из разных регионов страны.
Специальный колл-центр уже принял больше 1 600 000 вопросов и обращений. Чаще всего люди спрашивают о проблемах здравоохранения, о ситуации с транспортом, жильем, образованием, пенсиям и зарплатам. Звучит и много вопросов о международных отношениях. Обрабатывать поступающие вопросы будут вплоть до окончания программы.
Впервые «Прямая линия» прошла 24 декабря 2001 года. За это время Владимир Путин ответил на 979 вопросов. А рекорд по продолжительности он установил в 2013-м году: тогда общение с президентом длилось 4 часа 47 минут.
тщательно готовится к этому дню: перепроверяет информацию, освежает статистические данные, общается с министрами и руководителями агентств, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.
#cмотрюлинию. В 16:40 на телеканале выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать самые интересные моменты программы. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Впервые «Прямая линия» прошла 24 декабря 2001 года. За это время Владимир Путин ответил на 979 вопросов. А рекорд по продолжительности он установил в 2013-м году: тогда общение с президентом длилось 4 часа 47 минут.
тщательно готовится к этому дню: перепроверяет информацию, освежает статистические данные, общается с министрами и руководителями агентств, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.
#cмотрюлинию. В 16:40 на телеканале выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать самые интересные моменты программы. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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