Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии конгрессмена

Пострадавший при покушении конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии, Трамп призвал молиться за его здоровье.
Телеканал MSNBC со ссылкой на медиков передает, что конгрессмен США Стив Скализ находится в критическом состоянии, и что его самочувствие резко ухудшилось после перенесенной операции. Врачи сообщили, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза. Пострадавшему при покушении политику, по мнению медиков, необходимо провести еще ряд тяжелых операций.
Как передает Associated Press, Скализа, который находится в вашингтонском госпитале MedStar, навестили Дональд Трамп с супругой. Они привезли в больницу букеты белых цветов. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что конгрессмен находится в крайне тяжелом состоянии и призвал молиться о его выздоровлении.
Дональд Трамп, президент США: «Только что покинул находящегося в больнице Стивена Скализа, одного из поистине великих людей. Он находится в очень тяжелом состоянии, но он настоящий боец. Молитесь за Стива!»
в результате стрельбы, устроенной 66-летним жителем Иллинойса Джеймсом Ходжкинсоном. Он открыл огонь из автоматической винтовки по бейсбольному полю в Александрии (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса перед благотворительным матчем. В числе других пострадавших — помощники законодателей и полицейские. В полиции заявляли, что нападение не является терактом.
Как передает Associated Press, Скализа, который находится в вашингтонском госпитале MedStar, навестили Дональд Трамп с супругой. Они привезли в больницу букеты белых цветов. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что конгрессмен находится в крайне тяжелом состоянии и призвал молиться о его выздоровлении.
Дональд Трамп, президент США: «Только что покинул находящегося в больнице Стивена Скализа, одного из поистине великих людей. Он находится в очень тяжелом состоянии, но он настоящий боец. Молитесь за Стива!»
Just left hospital. Rep. Steve Scalise, one of the truly great people, is in very tough shape — but he is a real fighter. Pray for Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.
в результате стрельбы, устроенной 66-летним жителем Иллинойса Джеймсом Ходжкинсоном. Он открыл огонь из автоматической винтовки по бейсбольному полю в Александрии (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса перед благотворительным матчем. В числе других пострадавших — помощники законодателей и полицейские. В полиции заявляли, что нападение не является терактом.
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