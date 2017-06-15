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  • 15.06, 07:27
    Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии конгрессмена. Вашингтон, США, Трамп Дональд, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии конгрессмена

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    Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии конгрессмена

    Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии конгрессмена

      Пострадавший при покушении конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии, Трамп призвал молиться за его здоровье.

      Телеканал MSNBC со ссылкой на медиков передает, что конгрессмен США Стив Скализ находится в критическом состоянии, и что его самочувствие резко ухудшилось после перенесенной операции. Врачи сообщили, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза. Пострадавшему при покушении политику, по мнению медиков, необходимо провести еще ряд тяжелых операций.

      Как передает Associated Press, Скализа, который находится в вашингтонском госпитале MedStar, навестили Дональд Трамп с супругой. Они привезли в больницу букеты белых цветов. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что конгрессмен находится в крайне тяжелом состоянии и призвал молиться о его выздоровлении.

      Дональд Трамп, президент США: «Только что покинул находящегося в больнице Стивена Скализа, одного из поистине великих людей. Он находится в очень тяжелом состоянии, но он настоящий боец. Молитесь за Стива!»




      Напомним, конгрессмен получил ранение в бедро в результате стрельбы, устроенной 66-летним жителем Иллинойса Джеймсом Ходжкинсоном. Он открыл огонь из автоматической винтовки по бейсбольному полю в Александрии (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса перед благотворительным матчем. В числе других пострадавших — помощники законодателей и полицейские. В полиции заявляли, что нападение не является терактом.

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