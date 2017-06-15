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  • 15.06, 05:55

    Коровы затоптали насмерть британского миллионера и ученого

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    Коровы затоптали насмерть британского миллионера и ученого

    Коровы затоптали насмерть британского миллионера и ученого

    В Великобритании пожилой основатель фармацевтической компании Powderject Брайан Беллхауз погиб под копытами взбесившегося по неизвестной причине стада коров.

    Как сообщает сайт Dni.Ru, инцидент произошел, когда 80-летний миллионер профессор и бизнесмен Брайан Беллхауз гулял на своей собственной земле в окрестностях английского города Винчелси в Восточном Суссексе.

    Очевидцы рассказали, что мирно пасущееся стадо коров, по неустановленной причине, внезапно впало в панику. Бросившиеся в разные стороны животные сбили пожилого ученого и он получил множественные травмы.

    На место происшествия оперативно прибыл медицинский вертолет, но несмотря на все усилий врачей, спасти миллионера не удалось.

    Сообщение о смерти ученого было опубликовано в Twitter Оксфордского университета, где Брайан Беллхауз преподавал на протяжении многих лет.



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