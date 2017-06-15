Коровы затоптали насмерть британского миллионера и ученого

В Великобритании пожилой основатель фармацевтической компании Powderject Брайан Беллхауз погиб под копытами взбесившегося по неизвестной причине стада коров.
Как сообщает сайт Dni.Ru, инцидент произошел, когда 80-летний миллионер профессор и бизнесмен Брайан Беллхауз гулял на своей собственной земле в окрестностях английского города Винчелси в Восточном Суссексе.
Очевидцы рассказали, что мирно пасущееся стадо коров, по неустановленной причине, внезапно впало в панику. Бросившиеся в разные стороны животные сбили пожилого ученого и он получил множественные травмы.
На место происшествия оперативно прибыл медицинский вертолет, но несмотря на все усилий врачей, спасти миллионера не удалось.
Сообщение о смерти ученого было опубликовано в Twitter Оксфордского университета, где Брайан Беллхауз преподавал на протяжении многих лет.
Очевидцы рассказали, что мирно пасущееся стадо коров, по неустановленной причине, внезапно впало в панику. Бросившиеся в разные стороны животные сбили пожилого ученого и он получил множественные травмы.
На место происшествия оперативно прибыл медицинский вертолет, но несмотря на все усилий врачей, спасти миллионера не удалось.
Сообщение о смерти ученого было опубликовано в Twitter Оксфордского университета, где Брайан Беллхауз преподавал на протяжении многих лет.
The University is saddened to announce the tragic death of Professor Brian Bellhouse, who has died at the age of 80: https://t.co/KL6PSSOMp4 pic.twitter.com/XVqOAirrBG— Oxford University (@UniofOxford) 14 июня 2017 г.
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