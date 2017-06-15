Путин рассказал Стоуну о причинах симпатии России к Трампу

В третьей серии документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна президент России сообщил, что россияне симпатизируют Трампу
из-за того, что он заявлял о готовности восстанавливать дружеские отношения между двумя странами.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения. И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы, думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: „А вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?“ Мы, конечно, должны сейчас посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами. Трамп говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?»
Напомним, на этой неделе американский телеканал Showtime показывает четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). Первая серия вышла в эфир 12 июня. В ней собеседники обсудили отношения России с Западом, говорили о НАТО, США и терроризме.
Во второй серии президент России ответил на вопросы Оливера Стоуна о деятельности спецслужб США, развертывании американских систем ПРО у российских границ, ядерном оружии, ситуации на Украине и росте влияния крайне правых на американскую политику.
обрушились на известного кинорежиссера с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, на этой неделе американский телеканал Showtime показывает четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). Первая серия вышла в эфир 12 июня. В ней собеседники обсудили отношения России с Западом, говорили о НАТО, США и терроризме.
Во второй серии президент России ответил на вопросы Оливера Стоуна о деятельности спецслужб США, развертывании американских систем ПРО у российских границ, ядерном оружии, ситуации на Украине и росте влияния крайне правых на американскую политику.
обрушились на известного кинорежиссера с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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