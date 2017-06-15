СМИ: Мюллер изучит, создавал ли Трамп помехи правосудию

Спецпрокурор США по расследованию «российского дела» Роберт Мюллер изучает вопрос, создавал ли Трамп помехи правосудию.
Как пишет The Washington Post, экс-директор ФБР, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который в настоящее время занимается расследованием якобы вмешательства России в американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию.
Издание со ссылкой на свои источники в администрации США пишет, что Мюллер также «занят поиском доказательств возможных финансовых преступлений» сподвижников Трампа.
Журналисты также напоминают, что, по одной из версий, президент Дональд Трамп просил главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование предполагаемых связей своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией, после чего якобы и последовало увольнение Коми с поста директора бюро.
Представители Трампа уже назвали эту публикацию The Washington Post возмутительной.
Марк Коралло, представитель адвоката Дональда Трампа Марка Касовица: «Утечка информации ФБР о президенте является возмутительной, непростительной и незаконной».
Напомним, сам президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо подозрительных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
дал показания сенатскому комитету по разведке в рамках дела о недоказанном вмешательстве России в выборы американского президента, назвав все обвинения «отвратительной ложью».
Издание со ссылкой на свои источники в администрации США пишет, что Мюллер также «занят поиском доказательств возможных финансовых преступлений» сподвижников Трампа.
Журналисты также напоминают, что, по одной из версий, президент Дональд Трамп просил главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование предполагаемых связей своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией, после чего якобы и последовало увольнение Коми с поста директора бюро.
Представители Трампа уже назвали эту публикацию The Washington Post возмутительной.
Марк Коралло, представитель адвоката Дональда Трампа Марка Касовица: «Утечка информации ФБР о президенте является возмутительной, непростительной и незаконной».
Напомним, сам президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо подозрительных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
дал показания сенатскому комитету по разведке в рамках дела о недоказанном вмешательстве России в выборы американского президента, назвав все обвинения «отвратительной ложью».
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