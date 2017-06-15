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  • 15.06, 02:54
    В Могадишо боевики взяли в заложники десятки посетителей ресторана. Сомали, заложники, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Могадишо боевики взяли в заложники десятки посетителей ресторана

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    В Могадишо боевики взяли в заложники десятки посетителей ресторана

    В Могадишо боевики взяли в заложники десятки посетителей ресторана

      В столице Сомали террористы взорвали заминированный автомобиль и захватили в заложники не менее 20 человек.

      Как передает Reuters, террористы атаковали отель при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего ворвались в здание и захватили в заложники персонал и посетителей ресторана Pizza House, расположенного в здании отеля. Внутри заведения началась стрельба.

      Заявление представителя полиции Могадишо: «Боевики по-прежнему находятся внутри здания ресторана, где удерживают более 20 человек. Мы не знаем, сколько из них еще живы».

      Местные правоохранители подтвердили гибель не менее 14 человек в результате теракта. В числе погибших — сотрудницы ресторана.

      Полиции удалось ликвидировать двух боевиков и освободить 10 заложников. В настоящее время операция по спасению захваченных в плен людей продолжается.

      Ответственность за атаку взяли на себя боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

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