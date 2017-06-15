Москвич 30 раз перенес клиническую смерть во время операции и выжил

Известность, которую никому не пожелаешь, поневоле приобрел
55-летний москвич. Даже хирурги с многолетним стажем не припоминают подобного: во время операции на сердце человек умирал и возвращался к жизни 30 раз.
Каким образом врачам удалось спасти жизнь мужчине, которого они теряли три десятка раз, и что этот уникальный пациент рассказал, придя в себя, узнала корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
На входе в больницу Мхитар Товмасян застенчиво признается, что от волнения перед камерой у него очень колотится сердце. Месяц назад в этой больнице оно у него остановилось, причем не один раз.
У Мхитара случился инфаркт. В реанимацию его привезли без сознания. Операция шла полтора часа: медики буквально вытащили его с того света.
Тимофей Вединикин, врач-реаниматолог отделения кардиореанимации ГКБ имени Вересаева: «Тридцать раз наступало состояние клинической смерти, то есть, сердце его не сокращалось».
Такое поведение сердца поразило даже опытнейших врачей. Хотя возвращение мужчины к жизни они чудом не считают. Говорят, что это просто результат слаженной командной работы.
Больница имени Вересаева на севере Москвы входит в так называемую инфарктную сеть, которая была создана 3 года назад. Информация о больном и его состоянии поступает сюда еще до того, как его привезут. Врачи встречают пациента на пороге больницы в полной боевой готовности.
Сам Мхитар о пережитом, конечно, не помнит. За исключением одного.
Мхитар Товмасян: «Неудобно как-то рассказывать. Был сон. Маленькая комната, мне туда хотелось войти, но все время меня голос или чья-то рука не пускала. А последний раз, когда обернулся посмотреть, рядом сын стоял. И желание туда войти пропало».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На входе в больницу Мхитар Товмасян застенчиво признается, что от волнения перед камерой у него очень колотится сердце. Месяц назад в этой больнице оно у него остановилось, причем не один раз.
У Мхитара случился инфаркт. В реанимацию его привезли без сознания. Операция шла полтора часа: медики буквально вытащили его с того света.
Тимофей Вединикин, врач-реаниматолог отделения кардиореанимации ГКБ имени Вересаева: «Тридцать раз наступало состояние клинической смерти, то есть, сердце его не сокращалось».
Такое поведение сердца поразило даже опытнейших врачей. Хотя возвращение мужчины к жизни они чудом не считают. Говорят, что это просто результат слаженной командной работы.
Больница имени Вересаева на севере Москвы входит в так называемую инфарктную сеть, которая была создана 3 года назад. Информация о больном и его состоянии поступает сюда еще до того, как его привезут. Врачи встречают пациента на пороге больницы в полной боевой готовности.
Сам Мхитар о пережитом, конечно, не помнит. За исключением одного.
Мхитар Товмасян: «Неудобно как-то рассказывать. Был сон. Маленькая комната, мне туда хотелось войти, но все время меня голос или чья-то рука не пускала. А последний раз, когда обернулся посмотреть, рядом сын стоял. И желание туда войти пропало».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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