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  • 15.06, 04:25
    Удача или расчет: как блогеры зарабатывают на интернет-дневниках. Интернет, блогосфера, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Удача или расчет: как блогеры зарабатывают на интернет-дневниках

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    Удача или расчет: как блогеры зарабатывают на интернет-дневниках

    Удача или расчет: как блогеры зарабатывают на <nobr>интернет-дневниках</nobr>

      В Международный день блогера российские социологи решили выяснить, много ли россиян понимают, что это за понятие. Оказалось, не так много.

      В ходе опроса 26% респондентов заявили, что не догадываются, в чем смысл этого занятия. Еще 6% вообще само слово «блогер» услышали только в ходе этого опроса. Каждый четвертый, если и знает о существовании блогосферы, то слабо себе представляет, зачем она нужна.

      Блог — это что-то вроде регулярно обновляемого интернет-дневника. Их ведут самые разные люди, и на самые разные темы: от политики и науки, до личных и, порой, откровенно глупых историй. И вот они, как правило, и набирают миллионы просмотров.

      Но большинство граждан (61%), как показал опрос, предпочитают получать информацию из традиционных СМИ. И почти половина респондентов считают, что главная цель блогера — банально привлечь к себе внимание. Может, это и так, но видеоблоги способны приносить их авторам немалый доход.

      Чтобы стать знаменитым блогером, совсем не обязательно быть знаменитостью. Если вы необычный, вас будут смотреть. Глеб Корнилов с супругой в прошлом году решили сделать блогером своего пса — Чубакку. Теперь мопс стал звездой Интернета. За жизнью Чубакки следят сотни тысяч пользователей. Но хозяин уверят, что на друге он не зарабатывает, а помогает бездомным собакам.

      А ведь заработать можно немало. Самые успешные блогеры давно стали миллионерами.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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