Мэйуэзер официально объявил дату боя с Макгрегором

Самый высокооплачиваемый боксер мира опубликовал афишу нового поединка.
Американский боксер Флойд Мэйэузер-младший на своей странице в Instagram разместил сообщение о том, что его бой с ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.
Мэйуэзер также опубликовал афишу будущего боя, и подчеркнул, что это официальное сообщение.
Мэйуэзер-младший одержал на профессиональном ринге 49 побед, из них 26 нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний поединок Мэйуэзер провел в сентябре 2015 года, победив по очкам Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA. После этого чемпион заявил, что завершил спортивную карьеру. На днях стало известно, что промоутерская компания Мэйуэзера зарезервировала на 26 августа арену в Лас-Вегасе.
Ранее Мэйуэзер-младший заявлял, что минимальной цифрой гонорара за бой с Макгрегором он считает 100 млн долларов. А ирландцу было предложено 15 млн долларов за организацию боя, плюс проценты и плата за продажу прав на трансляции. При этом сам Макгрегор в ноябре заявлял, что хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов, напоминает РИА Новости.
Мэйуэзер также опубликовал афишу будущего боя, и подчеркнул, что это официальное сообщение.
Мэйуэзер-младший одержал на профессиональном ринге 49 побед, из них 26 нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний поединок Мэйуэзер провел в сентябре 2015 года, победив по очкам Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA. После этого чемпион заявил, что завершил спортивную карьеру. На днях стало известно, что промоутерская компания Мэйуэзера зарезервировала на 26 августа арену в Лас-Вегасе.
Ранее Мэйуэзер-младший заявлял, что минимальной цифрой гонорара за бой с Макгрегором он считает 100 млн долларов. А ирландцу было предложено 15 млн долларов за организацию боя, плюс проценты и плата за продажу прав на трансляции. При этом сам Макгрегор в ноябре заявлял, что хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов, напоминает РИА Новости.
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