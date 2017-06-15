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  • 15.06, 01:24
    Преступник задал вопрос и начал стрелять по конгрессменам: хроника покушения. Вашингтон, США, Трамп Дональд, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Преступник задал вопрос и начал стрелять по конгрессменам: хроника покушения

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    Преступник задал вопрос и начал стрелять по конгрессменам: хроника покушения

    Преступник задал вопрос и начал стрелять по конгрессменам: хроника покушения

      В Александрии, пригороде Вашингтона, мужчина открыл огонь по конгрессменам, которые готовились к благотворительной игре в бейсбол. Стрелок выпустил по политикам около ста пуль.

      В результате покушения пострадали пять человек, в том числе близкий друг и однопартиец Дональда Трампа конгрессмен Стив Скализ. Подробности происшествия выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

      Версию о теракте власти отмели сразу. Судя по всему, стрелявший руководствовался какими-то политическими мотивами. Он поинтересовался, кто играет на площадке: республиканцы или демократы. Узнав, что играют республиканцы, он подошел и открыл огонь.

      Команда конгрессменов Республиканской партии из 13 человек готовилась к бейсбольному матчу с демократами. Никакой особой охраны вокруг поля не было, только двое полицейских-телохранителей Стива Скализа, одного из лидеров республиканцев в Конгрессе. Поэтому злоумышленник смог спокойно подойти к сетке и открыть стрельбу.

      Нападавший был вооружен автоматической винтовкой, он успел сделать несколько десятков выстрелов, прежде чем ответным огнем его удалось нейтрализовать. Четыре человека были ранены, среди них и сам конгрессмен Скализ, который получил пулю в бедро. Стрелка задержали и доставили в больницу, где он умер от ран.

      Джефф Флэйк, сенатор США от штата Аризона: «2 полицейских Капитолия были расстреляны. Мы использовали ремень, чтобы остановить кровотечение у одного из пострадавших с ранением в ногу. А потом кому-то еще выстрелили в грудь. Так что, я думаю, всего 5–6 человек, включая стрелка, получили огнестрельные ранения».

      Личность преступника установлена. Им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса. И если говорить о возможных мотивах, то уже известно, что во время последних праймериз он активно поддерживал политического противника республиканцев — сенатора-демократа Берни Сандерса. А на своей страничке в Facebook он не скрывал своей нелюбви к Трампу и Республиканской партии.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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