Преступник задал вопрос и начал стрелять по конгрессменам: хроника покушения

В Александрии, пригороде Вашингтона, мужчина открыл огонь по конгрессменам, которые готовились к благотворительной игре в бейсбол. Стрелок выпустил по политикам около ста пуль.
В результате покушения пострадали пять человек, в том числе близкий друг и однопартиец Дональда Трампа конгрессмен Стив Скализ. Подробности происшествия выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Версию о теракте власти отмели сразу. Судя по всему, стрелявший руководствовался какими-то политическими мотивами. Он поинтересовался, кто играет на площадке: республиканцы или демократы. Узнав, что играют республиканцы, он подошел и открыл огонь.
Команда конгрессменов Республиканской партии из 13 человек готовилась к бейсбольному матчу с демократами. Никакой особой охраны вокруг поля не было, только двое полицейских-телохранителей Стива Скализа, одного из лидеров республиканцев в Конгрессе. Поэтому злоумышленник смог спокойно подойти к сетке и открыть стрельбу.
Нападавший был вооружен автоматической винтовкой, он успел сделать несколько десятков выстрелов, прежде чем ответным огнем его удалось нейтрализовать. Четыре человека были ранены, среди них и сам конгрессмен Скализ, который получил пулю в бедро. Стрелка задержали и доставили в больницу, где он умер от ран.
Джефф Флэйк, сенатор США от штата Аризона: «2 полицейских Капитолия были расстреляны. Мы использовали ремень, чтобы остановить кровотечение у одного из пострадавших с ранением в ногу. А потом кому-то еще выстрелили в грудь. Так что, я думаю, всего 5–6 человек, включая стрелка, получили огнестрельные ранения».
Личность преступника установлена. Им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса. И если говорить о возможных мотивах, то уже известно, что во время последних праймериз он активно поддерживал политического противника республиканцев — сенатора-демократа Берни Сандерса. А на своей страничке в Facebook он не скрывал своей нелюбви к Трампу и Республиканской партии.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Версию о теракте власти отмели сразу. Судя по всему, стрелявший руководствовался какими-то политическими мотивами. Он поинтересовался, кто играет на площадке: республиканцы или демократы. Узнав, что играют республиканцы, он подошел и открыл огонь.
Команда конгрессменов Республиканской партии из 13 человек готовилась к бейсбольному матчу с демократами. Никакой особой охраны вокруг поля не было, только двое полицейских-телохранителей Стива Скализа, одного из лидеров республиканцев в Конгрессе. Поэтому злоумышленник смог спокойно подойти к сетке и открыть стрельбу.
Нападавший был вооружен автоматической винтовкой, он успел сделать несколько десятков выстрелов, прежде чем ответным огнем его удалось нейтрализовать. Четыре человека были ранены, среди них и сам конгрессмен Скализ, который получил пулю в бедро. Стрелка задержали и доставили в больницу, где он умер от ран.
Джефф Флэйк, сенатор США от штата Аризона: «2 полицейских Капитолия были расстреляны. Мы использовали ремень, чтобы остановить кровотечение у одного из пострадавших с ранением в ногу. А потом кому-то еще выстрелили в грудь. Так что, я думаю, всего 5–6 человек, включая стрелка, получили огнестрельные ранения».
Личность преступника установлена. Им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса. И если говорить о возможных мотивах, то уже известно, что во время последних праймериз он активно поддерживал политического противника республиканцев — сенатора-демократа Берни Сандерса. А на своей страничке в Facebook он не скрывал своей нелюбви к Трампу и Республиканской партии.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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