В сгоревшем доме Зенкова в Кратове нашли останки человека

В ходе поисков матери жителя Кратово Игоря Зенкова, устроившего стрельбу и убившего четырех человек, обнаружены обгоревшие останки человека.
Елена Фокина, представитель ГСУ СК РФ по Московской области: «В ходе мероприятий, направленных на поиск тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара, был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия. Назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза для установления ДНК профиля человека и сравнения с ДНК Игоря Зенкова».
Следователи подтвердили, что останки были обнаружены в той части дома, где располагалась комната парализованной пожилой женщины, цитирует ТАСС.
Елена Фокина: «Выводы экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами позволят установить истинную причину совершения преступления, его обстоятельства и восстановить полную картину событий».
Напомним, 10 июня, житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков сначала открыл огонь по прохожим, а потом 7 часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. Преступника ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое до сих пор находятся в больнице. Ранения во время спецоперации в подмосковном Кратове также получили несколько сотрудников СОБР, их представят к государственным и ведомственным наградам.
Следователи подтвердили, что останки были обнаружены в той части дома, где располагалась комната парализованной пожилой женщины, цитирует ТАСС.
Елена Фокина: «Выводы экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами позволят установить истинную причину совершения преступления, его обстоятельства и восстановить полную картину событий».
Напомним, 10 июня, житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков сначала открыл огонь по прохожим, а потом 7 часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. Преступника ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое до сих пор находятся в больнице. Ранения во время спецоперации в подмосковном Кратове также получили несколько сотрудников СОБР, их представят к государственным и ведомственным наградам.
Комментарии