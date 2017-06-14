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  • 14.06, 23:52

    В сгоревшем доме Зенкова в Кратове нашли останки человека

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    В сгоревшем доме Зенкова в Кратове нашли останки человека

    В сгоревшем доме Зенкова в Кратове нашли останки человека

    В ходе поисков матери жителя Кратово Игоря Зенкова, устроившего стрельбу и убившего четырех человек, обнаружены обгоревшие останки человека.

    Елена Фокина, представитель ГСУ СК РФ по Московской области: «В ходе мероприятий, направленных на поиск тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара, был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия. Назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза для установления ДНК профиля человека и сравнения с ДНК Игоря Зенкова».

    Следователи подтвердили, что останки были обнаружены в той части дома, где располагалась комната парализованной пожилой женщины, цитирует ТАСС.

    Елена Фокина: «Выводы экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами позволят установить истинную причину совершения преступления, его обстоятельства и восстановить полную картину событий».

    Напомним, 10 июня, житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков сначала открыл огонь по прохожим, а потом 7 часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. Преступника ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое до сих пор находятся в больнице. Ранения во время спецоперации в подмосковном Кратове также получили несколько сотрудников СОБР, их представят к государственным и ведомственным наградам.

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