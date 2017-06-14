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  • 14.06, 23:52

    Подросток пострадал при взрыве петарды на станции Московской железной дороги

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    Подросток пострадал при взрыве петарды на станции Московской железной дороги

    Подросток пострадал при взрыве петарды на станции Московской железной дороги

    В МВД сообщили, что в результате взрыва петарды подросток получил серьезные ожоги на железнодорожной платформе в Москве.

    По информации управления МВД на транспорте, взрыв петарды произошел на станции Гражданская Гражданская рижского направления Московской железной дороги

    Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО: «Около 21:00 на платформе Гражданская у молодого человека, предположительно, взорвалась петарда».

    В результате происшествия подросток в возрасте около 16–17 лет получил термические ожоги лица. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.

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