Подросток пострадал при взрыве петарды на станции Московской железной дороги

В МВД сообщили, что в результате взрыва петарды подросток получил серьезные ожоги на железнодорожной платформе в Москве.
По информации управления МВД на транспорте, взрыв петарды произошел на станции Гражданская Гражданская рижского направления Московской железной дороги
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО: «Около 21:00 на платформе Гражданская у молодого человека, предположительно, взорвалась петарда».
В результате происшествия подросток в возрасте около 16–17 лет получил термические ожоги лица. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО: «Около 21:00 на платформе Гражданская у молодого человека, предположительно, взорвалась петарда».
В результате происшествия подросток в возрасте около 16–17 лет получил термические ожоги лица. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.
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