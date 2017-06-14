Петербуржцам исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры

Филармония джазовой музыки представляет концерт памяти легендарного американского певца.

Сегодня петербургская филармония джазовой музыки устраивает вечер Фрэнка Синатры. Гостям обещают больше 20 самых популярных композиций артиста, которые точно погрузят слушателей в атмосферу 1930–40 годов.



Такую аутентичность позволят создать оригинальные аранжировки, которые используют музыканты. А количество инструментов будет точно совпадать с оркестром, который аккомпанировал самому Синатре на его большом юбилейном концерте полвека назад.



Не прозвучат лишь рождественские композиции, но только потому, что сейчас лето. Зато любителей джаза ждет сюрприз. В представлении некоторых песен примет участие сам маэстро Давид Голощёкин. Солировать будет американский вокалист Илья Луштак.



Как считают некоторые ценители, его тембр голоса очень похож на синатровский. Поэтому если на мгновение закрыть глаза во время выступления, можно даже перепутать время и место.