Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 22:21
    Петербуржцам исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербуржцам исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры

    комментировать

    Петербуржцам исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры

    Петербуржцам исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры

      Филармония джазовой музыки представляет концерт памяти легендарного американского певца.

      Сегодня петербургская филармония джазовой музыки устраивает вечер Фрэнка Синатры. Гостям обещают больше 20 самых популярных композиций артиста, которые точно погрузят слушателей в атмосферу 1930–40 годов.

      Такую аутентичность позволят создать оригинальные аранжировки, которые используют музыканты. А количество инструментов будет точно совпадать с оркестром, который аккомпанировал самому Синатре на его большом юбилейном концерте полвека назад.

      Не прозвучат лишь рождественские композиции, но только потому, что сейчас лето. Зато любителей джаза ждет сюрприз. В представлении некоторых песен примет участие сам маэстро Давид Голощёкин. Солировать будет американский вокалист Илья Луштак.

      Как считают некоторые ценители, его тембр голоса очень похож на синатровский. Поэтому если на мгновение закрыть глаза во время выступления, можно даже перепутать время и место.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru