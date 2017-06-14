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  • 14.06, 22:21
    В Ленобласти отметили юбилей гатчинской полиции. Ленинградская область, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ленобласти отметили юбилей гатчинской полиции

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    В Ленобласти отметили юбилей гатчинской полиции

    В Ленобласти отметили юбилей гатчинской полиции

      На торжества в Гатчинский район прибыло руководство главка. Начальник полиции отметил профессионализм стражей порядка и тот факт, что уровень преступности здесь заметно снизился.

      История службы охраны правопорядка берет начало от соответствующего указа императора Павла I. Оценивая эффективность работы личного состава, начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов подчеркнул, что среди областных подразделений гатчинские стражи порядка занимают 4-е место. И это повод для гордости, если учесть, что защищать от правонарушителей местным сотрудникам внутренних дел приходится более 200 тысяч человек.

      Руководитель главка лично поблагодарил гатчинских коллег за отличную службу и вручил им ключи от новой иномарки и УАЗа «Патриот». Перспектива стать столицей Ленинградской области обязывает Гатчину быть готовой к проведению масштабных мероприятий, и расширение автопарка в этом смысле оказалось как нельзя кстати.

      Местной полиции расслабляться не приходится. Несмотря на то, что уровень преступности в Гатчинском районе в последнее время заметно снизился, количество краж, особенно на территории дачных поселков, по-прежнему заставляет стражей порядка быть начеку.

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