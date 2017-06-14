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  • 14.06, 22:21

    С 1 июля подорожает проезд в московских пригородных электричках

    1 комментарий

    С 1 июля подорожает проезд в московских пригородных электричках

    С 1 июля подорожает проезд в московских пригородных электричках

    С 1 июля жителей Москвы и области ожидает очередное повышение цен на проезд в пригородных электричках.

    Проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожает на 2 рубля и будет составлять 34 рубля. Поездка же за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону — то есть подорожание составит полтора рубля.

    В последний раз тарифы в Московском регионе были пересмотрены полтора года назад — 1 января 2016 года.

    Таким образом, среднегодовой рост стоимости к уровню 2016 года составит по Москве 3,1%, а по «зонному» тарифу — 3,7%, что меньше планового значения инфляции 2017 года (4%), отмечается в сообщении столичного Департамента экономической политики.

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