Олимпийского чемпиона по бобслею убило снотворное с алкоголем

Эксперты определили причину смерти американского бобслеиста Стивена Холкомба, которого нашли мертвым в начале мая.
В крови спортсмена обнаружили следы алкоголя и снотворного. При этом уровень содержания спиртного был равен 0,188, что значительно выше порога интоксикации, дозировка снотворного также была выше нормы.
Эксперты указывают на то, что комбинация таких доз алкоголя и снотворного стала для бобслеиста фатальной.
Как отмечает сайт Dni.Ru, спортивная общественность, фанаты и друзья бобслеиста были шокированы результатами токсикологической экспертизы.
Стивен Холкомб — чемпион Олимпиады 2010 года в Ванкувере и обладатель двух бронзовых наград Игр в Сочи. 6 мая спортсмен был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк).
Эксперты указывают на то, что комбинация таких доз алкоголя и снотворного стала для бобслеиста фатальной.
Как отмечает сайт Dni.Ru, спортивная общественность, фанаты и друзья бобслеиста были шокированы результатами токсикологической экспертизы.
Стивен Холкомб — чемпион Олимпиады 2010 года в Ванкувере и обладатель двух бронзовых наград Игр в Сочи. 6 мая спортсмен был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк).
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