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  • 14.06, 22:21

    Олимпийского чемпиона по бобслею убило снотворное с алкоголем

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    • Фото Reuters © 2017, Arnd Wiegmann
    Олимпийского чемпиона по бобслею убило снотворное с алкоголем

    Олимпийского чемпиона по бобслею убило снотворное с алкоголем

    Олимпийского чемпиона по бобслею убило снотворное с алкоголем
  • Фото Reuters © 2017, Arnd Wiegmann

    • Эксперты определили причину смерти американского бобслеиста Стивена Холкомба, которого нашли мертвым в начале мая.

    В крови спортсмена обнаружили следы алкоголя и снотворного. При этом уровень содержания спиртного был равен 0,188, что значительно выше порога интоксикации, дозировка снотворного также была выше нормы.

    Эксперты указывают на то, что комбинация таких доз алкоголя и снотворного стала для бобслеиста фатальной.

    Как отмечает сайт Dni.Ru, спортивная общественность, фанаты и друзья бобслеиста были шокированы результатами токсикологической экспертизы.

    Стивен Холкомб — чемпион Олимпиады 2010 года в Ванкувере и обладатель двух бронзовых наград Игр в Сочи. 6 мая спортсмен был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк).

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