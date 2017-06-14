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  • 14.06, 22:21
    На юге Петербурга ограничат движение в районе строящейся развязки с трассой М11. Санкт-Петербург, дороги, дорожное движение, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На юге Петербурга ограничат движение в районе строящейся развязки с трассой М11

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    На юге Петербурга ограничат движение в районе строящейся развязки с трассой М11

    На юге Петербурга ограничат движение в районе строящейся развязки с трассой М11

      В ближайшее время питерских автомобилистов ждет перекрытие Пулковского шоссе у строящейся развязки с платным автобаном на Москву.

      Генеральный подрядчик конечного участка скоростной дороги Москва — Санкт-Петербург намерен в ближайшее время приступить к установке пролетов виадука. В связи с этим в течение трех ночей (первые две — в ближайшие выходные 17 и 18 июня) будет закрываться движение по магистрали на несколько часов. В июле и августе ночные перекрытия могут происходить и на КАД, с которой в конце пути соединится платная автострада.

      Игорь Лавренко, заместитель директора по строительству компании-подрядчика: «На этой развязке можно будет заехать на скоростную автомагистраль как с внутреннего, так и с внешнего кольца КАД. И точно так же можно будет съехать в сторону Вантового моста и Кронштадта Прямого заезда с Пулковского шоссе без разворота и дополнительных манипуляций не предусмотрено».

      Почти на 140 километрах, которые включают два участка М11, будет от четырех до шести полос движения. Дорога пройдет по Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям.

      Сейчас на трассе продолжаются работы по разработке грунта, устройству водоотведения, укладке асфальта и строительству самого длинного на отрезке моста через реку Ижору. Его протяженность 540 метров. Сдать объект подрядчик намерен в срок — в июне 2018 года. Скоростная платная трасса М11 станет альтернативой трассе «Россия». Расчетная скорость движения автомобилей на М11 составит 150 километров в час, отмечает «Фонтанка».

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