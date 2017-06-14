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  • 14.06, 22:21

    Пользователи соцсетей расшифровали послание о внешности и местонахождении инопланетян

    1 комментарий
    Пользователи соцсетей расшифровали послание о внешности и местонахождении инопланетян

    Пользователи соцсетей расшифровали послание о внешности и местонахождении инопланетян

    Пользователи соцсетей расшифровали послание о внешности и местонахождении инопланетян
  • Фото: technologyreview.com

    • Немецкий ученый Рене Хеллер рассказал о результатах эксперимента по расшифровке послания инопланетян.

    Ученый сам составил «послание от инопланетян», разместил его в соцсетях и предложил блогерам попытаться его расшифровать. «Послание» было зашифровано двоичным кодом и представлено в виде матрицы, содержащей около 2 миллионов единиц и нулей. Была опубликована и его аудио-версия.

    Теперь же ученый подвел итоги эксперимента. По его словам, из 300 поступивших решений 66 оказались правильными. Теперь Хеллер уверен: земляне в случае необходимости смогут понять представителей внеземной цивилизации и расшифровать их послания.

    Те, кто смог справиться с заданием, увидели в итоге несколько картинок и текст. Изображен был инопланетянин, его планета и радиотелескоп, посредством которого были посланы сигналы. Также сообщается, что инопланетяне находятся в 50 световых годах от Земли, они ростом 2 метра 45 сантиметров и живут около 180 лет, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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