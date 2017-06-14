Отец сирийского мальчика Омрана доказал ложь западных СМИ

Отец сирийского мальчика Омрана, которого западные СМИ сделали «символом страданий Алеппо», сегодня заявил, что его сына использовали в политической игре.

Мухаммад Дакниш рассказал подробности истории о своем сыне в ходе телемоста между Алеппо и Женевой, где базируется российское представительство при ООН и решается судьба межсирийского диалога. Вместе с отцом был и сам Омран Дакниш — живой и здоровый, хотя и стесняющийся говорить с международной аудиторией.



Около года назад в прессе появились снимки пятилетнего мальчика якобы пострадавшего при бомбежке российской авиации. Москва еще тогда объявила съемку постановочной. И лишь недавно выяснилось, что семья Омрана на самом деле поддерживала и поддерживает Башара Асада. А за фотографией стоит организация «Белые каски».



Мухаммад Дакниш, отец Омрана: «Мы тогда сидели в своей квартире. Было тихо и мирно, мы не слышали звуков авиации. Вдруг неожиданно случился взрыв. Во время эвакуации моего сына я был очень удивлен, почему камеры СМИ из Восточного Алеппо у нас оказались прежде скорой помощи. После этого они начали торговать этой картинкой. У него была маленькая царапина, а они начали говорить, что мальчик в ужасном физическом состоянии. Они начали торговать моим сыном и всеми детьми Сирии. Хочу передать послание всему миру: дети должны быть символом мира, а не войны и предметом торговли!»



И сегодня из Женевы пришли новости от независимой комиссии ООН по нарушению прав человека в Сирии, которая заявила об ошеломляющем числе мирных жителей, погибших при штурме города Ракка. Это как минимум 300 человек. Они стали жертвами бомбардировок западной коалиции под эгидой США, отмечает комиссия. Сама операция в Ракке, которую террористы ИГИЛ называют своей столицей, продолжается уже больше месяца.