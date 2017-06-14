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  • 14.06, 20:51
    Отец сирийского мальчика Омрана доказал ложь западных СМИ. войны и вооруженные конфликты, дети и подростки, Сирия, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Отец сирийского мальчика Омрана доказал ложь западных СМИ

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    Отец сирийского мальчика Омрана доказал ложь западных СМИ

    Отец сирийского мальчика Омрана доказал ложь западных СМИ

      Отец сирийского мальчика Омрана, которого западные СМИ сделали «символом страданий Алеппо», сегодня заявил, что его сына использовали в политической игре.

      Мухаммад Дакниш рассказал подробности истории о своем сыне в ходе телемоста между Алеппо и Женевой, где базируется российское представительство при ООН и решается судьба межсирийского диалога. Вместе с отцом был и сам Омран Дакниш — живой и здоровый, хотя и стесняющийся говорить с международной аудиторией.

      Около года назад в прессе появились снимки пятилетнего мальчика якобы пострадавшего при бомбежке российской авиации. Москва еще тогда объявила съемку постановочной. И лишь недавно выяснилось, что семья Омрана на самом деле поддерживала и поддерживает Башара Асада. А за фотографией стоит организация «Белые каски».

      Мухаммад Дакниш, отец Омрана: «Мы тогда сидели в своей квартире. Было тихо и мирно, мы не слышали звуков авиации. Вдруг неожиданно случился взрыв. Во время эвакуации моего сына я был очень удивлен, почему камеры СМИ из Восточного Алеппо у нас оказались прежде скорой помощи. После этого они начали торговать этой картинкой. У него была маленькая царапина, а они начали говорить, что мальчик в ужасном физическом состоянии. Они начали торговать моим сыном и всеми детьми Сирии. Хочу передать послание всему миру: дети должны быть символом мира, а не войны и предметом торговли!»

      И сегодня из Женевы пришли новости от независимой комиссии ООН по нарушению прав человека в Сирии, которая заявила об ошеломляющем числе мирных жителей, погибших при штурме города Ракка. Это как минимум 300 человек. Они стали жертвами бомбардировок западной коалиции под эгидой США, отмечает комиссия. Сама операция в Ракке, которую террористы ИГИЛ называют своей столицей, продолжается уже больше месяца.

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