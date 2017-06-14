Врачи, ученые и меценаты спасают жизни детей в центре имени Димы Рогачёва

Сегодня в Москве, в центре имени Димы Рогачёва, врачи, ученые и меценаты поделились результатами совместного проекта, который поможет спасти жизни тысячам детей с онкологией. Фонд, среди попечителей которого топ-менеджеры «Газпрома» и ВТБ, оказывает не адресную помощь, а финансирует научные исследования; благодаря одному из них, например, удалось быстро уточнить диагноз нескольким пациентам и без потери драгоценного времени начать лечение.

Центр имени Димы Рогачёва меньше всего похож на обычную больницу. Разноцветные корпуса, яркая и просторная игровая комната, уютные палаты. Здесь современное оборудование и лучшие специалисты, которые занимаются не только практической медициной, но и научными исследованиями. Они, как правило, стоят дорого, а результат не всегда можно увидеть сразу. Это вклад в медицинское будущее страны, который делают в том числе благотворители.



Проточный цитометр, купленный на деньги меценатов, анализирует 10 тысяч клеток в секунду. Теперь врачи каждый тромбоцит своих пациентов могут изучить досконально. Только после такого исследования 13-летнему Владу Тихонову смогли поставить точный диагноз.



По всем симптомам болезнь Влада напоминала острый лейкоз. Стандартная схема лечения — это несколько курсов химиотерапии. Сейчас уже ясно — она бы не помогла.



Михаил Масчан, заместитель генерального директора ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», директор Высшей школы молекулярной и экспериментальной медицины: «Мы кардинально поменяли направление лечения. Пациенту планируется трансплантация костного мозга, донором станет его сестра. С помощью этой терапии его шансы на выздоровление 70–80 процентов… Это одно из таких — если хотите — направлений революции в медицине, которая сейчас происходит и обозначается как персонализированная медицина».



Фонд «Врачи, инновации, наука — детям» деньги благотворителей инвестирует и получает проценты. А значит, есть гарантированный источник финансирования научных исследований на годы вперед. Даже если новых взносов не будет.



Сергей Хомяков, заместитель председателя правления компании «Газпром»: «Заместители председателя правления выделили по 15 миллионов, председатель правления — 100 миллионов, получилось 220… Когда болеют дети, хуже нет ничего. Мы считаем себя сильными людьми, которые могут решать все вопросы. Когда с этим сталкиваются, понимаешь, что бессилен. Полагаешься на докторов, на ученых. Поэтому без сомнения в этом нужно участвовать лично. Не корпорацией, а лично».



Подробности — в репортаже.

