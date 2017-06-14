Порошенко исключил возможность прекращения силовой операции в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае отмены АТО, Украина будет беззащитна.
Украинский президент Пётр Порошенко отверг возможность отмены режима силовой операции в Донбассе. Также украинский лидер отметил, что Киев разрабатывает меры «по возврату оккупированных территорий Украины», сообщает «Интерфакс».
Пётр Порошенко, президент Украины: «По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется „О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины“. Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима».
Порошенко также отметил, что Украине необходимо продолжать политику санкций в отношении России.
Пётр Порошенко, президент Украины: «По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется „О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины“. Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима».
Порошенко также отметил, что Украине необходимо продолжать политику санкций в отношении России.
Комментарии