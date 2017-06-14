Пермский подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

В Очерском районе Пермского края
15-летний мальчик погиб, пытаясь сделать селфи на электроопоре.
Трагедия произошла накануне, 13 июня. Двое подростков решили забраться на опору линии электропередачи. В результате один из мальчиков получил смертельную электротравму.
Его товарищ по счастливой случайности остался жив. Сейчас он дает показания правоохранительным органам.
Как сообщили в «МРСК Урала», погибший и его товарищ хотели сделать экстремальное фото на высоте.
Его товарищ по счастливой случайности остался жив. Сейчас он дает показания правоохранительным органам.
Как сообщили в «МРСК Урала», погибший и его товарищ хотели сделать экстремальное фото на высоте.
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