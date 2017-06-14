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  • 14.06, 20:50

    Пермский подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

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    Пермский подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

    Пермский подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

    В Очерском районе Пермского края 15-летний мальчик погиб, пытаясь сделать селфи на электроопоре.

    Трагедия произошла накануне, 13 июня. Двое подростков решили забраться на опору линии электропередачи. В результате один из мальчиков получил смертельную электротравму.

    Его товарищ по счастливой случайности остался жив. Сейчас он дает показания правоохранительным органам.

    Как сообщили в «МРСК Урала», погибший и его товарищ хотели сделать экстремальное фото на высоте.

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