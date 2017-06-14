Reuters: США перебрасывают ракетные установки в Сирию

Американские военные переносят установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу
Эт-Танф в Сирии.
США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции — «Сирийской свободной армии» Абу аль-Атир.
По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60–70 км к северо-востоку. Контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, оппозиции доставлено новое вооружение, отметил он.
При этом официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии, сообщает агентство.
Также сообщается, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии, сообщает ТАСС.
По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60–70 км к северо-востоку. Контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, оппозиции доставлено новое вооружение, отметил он.
При этом официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии, сообщает агентство.
Также сообщается, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии, сообщает ТАСС.
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