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  • 14.06, 19:19
    Жители аварийного дома в Уфе зачитали рэп Путину. Путин, Уфа, жилье, музыка и музыканты, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жители аварийного дома в Уфе зачитали рэп Путину

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    Жители аварийного дома в Уфе зачитали рэп Путину

    Жители аварийного дома в Уфе зачитали рэп Путину

    Жители аварийного дома в Уфе зачитали рэп Путину
    • Фото: Харт Исхаков /youtube.com

      • Жители знаменитого аварийного дома в Уфе записали музыкальный видеовопрос для прямой линии с Владимиром Путиным.

      Новый ролик, в котором жители многоквартирного аварийного дома в Уфе обращаются с помощью музыкальных композиций к чиновникам, опубликован на Youtube. На этот раз жители дома обращаются напрямую к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии прямой линии, которая состоится 15 июня.

      В роли музыкантов выступили жильцы дома — аккомпанировали на бубне, маракасах, ложках и на старой стиральной доске. Солировал лидер музыкальной группы «Глумилино» Харт Исхаков.

      В песне идет речь о доме №70/7 по улице Шота Руставели, жители которого вот уже несколько лет добиваются расселения. В этом году администрация города обещала выставить землю на торги, найти застройщика и решить проблему до конца мая, но этого не случилось.

      «Традиционным способами мы боролись и выиграли даже суды, но администрация разводит руками и говорит, что у них денег нет. Мы вынуждены обращаться к Владимиру Путину за помощью. Скоро мы научимся петь, танцевать и садиться на шпагат», — рассказал порталу Ufa1.Ru Исхаков.

      Это не первый музыкальный клип «Глумилино» — ранее жильцы записывали песню «Немолчи». Также активисты — для привлечения внимания к вопросу — устраивали в коридорах барака показ мод для моделей plus-size.



      Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня рассказал о боли, которую испытал во время чтения обращений россиян к президенту РФ Владимиру Путину. «Люди говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — подчеркнул Песков. Также в Кремле отметили черствость некоторых региональных чиновников, нечеловечное отношение к просителям и совершенное отсутствие желания оказывать помощь.

      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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