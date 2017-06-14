Глава Госдепа назвал самый важный вопрос российско-американских отношений

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у США и России не должно быть таких плохих отношений, как сейчас, они должны измениться.
Такое заявление Тиллерсон сделал в ходе слушаний в палате представителей конгресса США.
Рекс Тиллерсон: «У двух величайших ядерных держав на планете не должны быть такие отношения, мы должны перейти на другой уровень, и именно это меня и попросили сделать — определить, сможем ли мы перевести эти отношения на новый уровень».
Тиллерсон также прокомментировал вероятность введения новых антироссийских санкций. По его словам, односторонние меры США без поддержки стран-союзников не будут эффективными.
Накануне Тиллерсон заявил, что отношения США и России находятся на крайне низком уровне и продолжают ухудшаться.
Рекс Тиллерсон: «У двух величайших ядерных держав на планете не должны быть такие отношения, мы должны перейти на другой уровень, и именно это меня и попросили сделать — определить, сможем ли мы перевести эти отношения на новый уровень».
Тиллерсон также прокомментировал вероятность введения новых антироссийских санкций. По его словам, односторонние меры США без поддержки стран-союзников не будут эффективными.
Накануне Тиллерсон заявил, что отношения США и России находятся на крайне низком уровне и продолжают ухудшаться.
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