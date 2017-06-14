Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.06, 19:19

    Глава Госдепа назвал самый важный вопрос российско-американских отношений

    комментировать

    Глава Госдепа назвал самый важный вопрос российско-американских отношений

    Глава Госдепа назвал самый важный вопрос <nobr>российско-американских</nobr> отношений

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у США и России не должно быть таких плохих отношений, как сейчас, они должны измениться.

    Такое заявление Тиллерсон сделал в ходе слушаний в палате представителей конгресса США.

    Рекс Тиллерсон: «У двух величайших ядерных держав на планете не должны быть такие отношения, мы должны перейти на другой уровень, и именно это меня и попросили сделать — определить, сможем ли мы перевести эти отношения на новый уровень».

    Тиллерсон добавил, что Вашингтон обсуждает с Москвой «ряд вопросов, включая вторжение в американские выборы». Однако, по мнению госсекретаря, самый важный вопрос, на который надо ответить: «хотим ли мы, чтобы отношения с Россией ухудшались, и к чему нас это приведет, или же мы хотим стабилизировать их?».

    Тиллерсон также прокомментировал вероятность введения новых антироссийских санкций. По его словам, односторонние меры США без поддержки стран-союзников не будут эффективными.

    Накануне Тиллерсон заявил, что отношения США и России находятся на крайне низком уровне и продолжают ухудшаться.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru