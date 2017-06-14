Родителей найденного в лесу истощенного малыша проверили на детекторе лжи

Против родителей, потерявших в лесу
4-летнего Диму, возбуждено уголовное дело. Эксперты выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователям показалось странным поведение матери ребенка, которая потеряла 4-летнего малыша в лесу. Узнав об исчезновении сына, женщина спустя некоторое время покинула место происшествия, сославшись на то, что замерзла. Это насторожило полицейских, сообщает Газета.Ru.
Отец остался на месте и оказывал помощь спасателям.
Выяснилось, что мама Димы работает в детском саду, в который ходит сам мальчик. С отцом ребенка женщина состоит в гражданском браке. Мужчина же имеет несколько судимостей, в том числе по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Кража».
Диму искали более четырех суток. Нашли в тяжелом состоянии в 7,5 километрах от места исчезновения. Малыш был искусан комарами и клещами, у него было сильное истощение и обезвоживание: все это время Дима питался травой и пил воду из луж. Кроме того, судя по следам в лесу, которые обнаружили волонтеры, ребенок мог повстречаться с бурым медведем. Сейчас Дима в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
В СК РФ сообщили, что расследование уголовного дела о пропаже малыша продолжается. Допрошено более 50 свидетелей — родственников, соседей, сотрудников детского сада. По делу проведено свыше 10 осмотров места происшествия — это место жительство ребенка, путь следования семьи от дома до места отдыха, место установления семьей палатки, место остановки рыбаков, места обнаружения следов в лесу.
Отец остался на месте и оказывал помощь спасателям.
Выяснилось, что мама Димы работает в детском саду, в который ходит сам мальчик. С отцом ребенка женщина состоит в гражданском браке. Мужчина же имеет несколько судимостей, в том числе по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Кража».
Диму искали более четырех суток. Нашли в тяжелом состоянии в 7,5 километрах от места исчезновения. Малыш был искусан комарами и клещами, у него было сильное истощение и обезвоживание: все это время Дима питался травой и пил воду из луж. Кроме того, судя по следам в лесу, которые обнаружили волонтеры, ребенок мог повстречаться с бурым медведем. Сейчас Дима в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
В СК РФ сообщили, что расследование уголовного дела о пропаже малыша продолжается. Допрошено более 50 свидетелей — родственников, соседей, сотрудников детского сада. По делу проведено свыше 10 осмотров места происшествия — это место жительство ребенка, путь следования семьи от дома до места отдыха, место установления семьей палатки, место остановки рыбаков, места обнаружения следов в лесу.
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