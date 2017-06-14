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  • 14.06, 19:19

    Родителей найденного в лесу истощенного малыша проверили на детекторе лжи

    1 комментарий
    Родителей найденного в лесу истощенного малыша проверили на детекторе лжи

    Родителей найденного в лесу истощенного малыша проверили на детекторе лжи

    Родителей найденного в лесу истощенного малыша проверили на детекторе лжи

    Против родителей, потерявших в лесу 4-летнего Диму, возбуждено уголовное дело. Эксперты выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Следователям показалось странным поведение матери ребенка, которая потеряла 4-летнего малыша в лесу. Узнав об исчезновении сына, женщина спустя некоторое время покинула место происшествия, сославшись на то, что замерзла. Это насторожило полицейских, сообщает Газета.Ru.

    Отец остался на месте и оказывал помощь спасателям.

    Выяснилось, что мама Димы работает в детском саду, в который ходит сам мальчик. С отцом ребенка женщина состоит в гражданском браке. Мужчина же имеет несколько судимостей, в том числе по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Кража».

    Ребенок пропал утром 10 июня на берегу Рефтинского водохранилища под Екатеринбургом. Родители приехали туда на отдых, разбили лагерь, отец с сыном отправились в лес за дровами. Мальчик быстро устал и начал проситься к маме. Отец отпустил Диму одного. Выяснилось, что ребенок сначала ошибся и пытался зайти в чужую палатку, потом, испугавшись, ушел в лес.

    Диму искали более четырех суток. Нашли в тяжелом состоянии в 7,5 километрах от места исчезновения. Малыш был искусан комарами и клещами, у него было сильное истощение и обезвоживание: все это время Дима питался травой и пил воду из луж. Кроме того, судя по следам в лесу, которые обнаружили волонтеры, ребенок мог повстречаться с бурым медведем. Сейчас Дима в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

    В СК РФ сообщили, что расследование уголовного дела о пропаже малыша продолжается. Допрошено более 50 свидетелей — родственников, соседей, сотрудников детского сада. По делу проведено свыше 10 осмотров места происшествия — это место жительство ребенка, путь следования семьи от дома до места отдыха, место установления семьей палатки, место остановки рыбаков, места обнаружения следов в лесу.

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