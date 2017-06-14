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  • 14.06, 19:19

    Прожиточный минимум в Москве вырос на 385 рублей

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    Прожиточный минимум в Москве вырос на 385 рублей

    Прожиточный минимум в Москве вырос на 385 рублей

    Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прожиточный минимум в Москве за первый квартал 2017 года в размере 15 тыс. 477 рублей.

    Таким образом, прожиточный минимум в столице увеличился на 385 рублей по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.

    Для трудоспособного населения прожимточный минимум увеличился на 423 рубля — с 17 тысяч 219 до 17 тысяч 642 рублей. Для пенсионеров — на 250 рублей, с 10 тысяч 715 до 10 тысяч 965 рублей, для детей — на 452 рубля, с 12 тысяч 989 до 13 тысяч 441 рубля.

    Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, в которую входят продукты питания и непродовольственные товары, а также обязательные платежи и сборы. Из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан, установливается минимальный размер оплаты труда, размеры стипендий, а также для формируется федеральный бюджет.

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