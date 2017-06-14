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  • 14.06, 19:19

    В Латвии наказали депутата, сравнившего русских со вшами

    1 комментарий
    В Латвии наказали депутата, сравнившего русских со вшами

    В Латвии наказали депутата, сравнившего русских со вшами

    В Латвии наказали депутата, сравнившего русских со вшами
  • Фото: Juris Vigulis /Wikimedia

    • Комиссия латвийского Сейма по этике решила, что Эдвин Шноре, позволивший себе скандальные высказывания о русских, нарушил кодекс депутата.

    Депутата решили наказать. Впрочем, отделался Шноре легко — ему вынесено устное предупреждение, это самое мягкое из возможных наказаний.

    Между тем сам депутат заявил, что его нельзя наказать лишь за то, что у него «есть собственное мнение». Во время заседания Шноре подчеркнул, что в своей статье говорил об «устранении последствий оккупации», а фразу о «русской вши» раньше использовали историки, сообщает Delfi.

    Напомним, депутат опубликовал скандальную статью «Цель — латышская Латвия» в мае этого года. В ней Шноре, в частности, обрушился с нападками на русских, живущих в Латвии, и заявил, что «если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее извлечь будет трудно».

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