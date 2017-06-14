Сданный Нарышкиным депутатский мандат будет свободен до сентябрьских выборов в Ленобласти

В избирательной комиссии Ленинградской области рассказали о технических новинках, которые опробуют в единый день голосования 10 сентября, а также уточнили, в каком округе пройдут довыборы в Госдуму.
Место Сергея Нарышкина в Госдуме будет пустовать до 10 сентября. Сегодня председатель избиркома Ленинградской области Михаил Лебединский сообщил, что дополнительные выборы депутата нижней палаты парламента в 47-м регионе пройдут именно в единый день голосования.
Необходимость такой меры возникла год назад, после того как экс-спикера Госдумы назначили директором Службы внешней разведки. А за несколько дней до этого он победил в своем одномандатном округе в Кингисеппе.
Лебединский также отметил, что ожидается свыше 400 тысяч избирателей, однако выборы состоятся при любой явке. С 15 июня стартует регистрация кандидатов. Без сбора подписей своего участника смогут выдвинуть лишь 14 партий. Председатель областного избиркома отметил, что в предстоящий день голосования они испытают новую систему кодирования информации протоколов.
Михаил Лебединский, председатель избирательной комиссии Ленинградской области: «На участке в компьютер вводят протокол об итогах голосования. Протокол проверяется на соответствие контрольных соотношений и отсутствие ошибок. После чего программа присваивает протоколу QR-код и распечатывает его. То есть на протоколе будет черный штрихкод, который можно будет сфотографировать любым смартфоном. Он будет показывать все контрольные соотношения».
В единый день голосования 10 сентября избиратели получат несколько бюллетеней. Также предстоит выбрать депутатов в областное Законодательное собрание по Кировскому округу и в муниципальные собрания. По словам чиновников, в этот день будут действительны открепительные удостоверения.
Необходимость такой меры возникла год назад, после того как экс-спикера Госдумы назначили директором Службы внешней разведки. А за несколько дней до этого он победил в своем одномандатном округе в Кингисеппе.
Лебединский также отметил, что ожидается свыше 400 тысяч избирателей, однако выборы состоятся при любой явке. С 15 июня стартует регистрация кандидатов. Без сбора подписей своего участника смогут выдвинуть лишь 14 партий. Председатель областного избиркома отметил, что в предстоящий день голосования они испытают новую систему кодирования информации протоколов.
Михаил Лебединский, председатель избирательной комиссии Ленинградской области: «На участке в компьютер вводят протокол об итогах голосования. Протокол проверяется на соответствие контрольных соотношений и отсутствие ошибок. После чего программа присваивает протоколу QR-код и распечатывает его. То есть на протоколе будет черный штрихкод, который можно будет сфотографировать любым смартфоном. Он будет показывать все контрольные соотношения».
В единый день голосования 10 сентября избиратели получат несколько бюллетеней. Также предстоит выбрать депутатов в областное Законодательное собрание по Кировскому округу и в муниципальные собрания. По словам чиновников, в этот день будут действительны открепительные удостоверения.
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