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  • 14.06, 17:49

    Вынесен приговор грабителю банка, решившему спрятаться в тюрьме от жены

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    Вынесен приговор грабителю банка, решившему спрятаться в тюрьме от жены

    Вынесен приговор грабителю банка, решившему спрятаться в тюрьме от жены

    Вынесен приговор грабителю банка, решившему спрятаться в тюрьме от жены
  • Фото Reuters © 2017

    • Американец, который в состоянии депрессии ограбил банк, приговорен к домашнему аресту и обязательным работам.

    71-летний Лоуренс Джон Риппл ворвался в один из банков Канзас-сити в сентябре 2016-го. Он вручил кассиру записку со словами «У меня пистолет, отдавайте деньги». После этого сотрудница банка передала грабителю 2924 доллара, всю имевшуюся в кассе наличность, однако мужчина не стал убегать, а сел на стул и дал себя арестовать.

    Позднее сам Риппл рассказал полицейским, что написал записку в присутствии супруги, жизни с которой он предпочитает тюрьму. Как сообщает сайт Вести.Ru, в то время Риппл страдал от депрессии.

    Теперь же суд приговорил 71-летнего мужчину к шести месяцам домашнего ареста и 50 часам общественных работ. Кроме того, ему придется выплатить штраф в 227 долларов.

    Суд принял во внимание возраст грабителя, его искреннее раскаяние, отсутствие проблем с законом в прошлом, а также ходатайства от сотрудников ограбленного им банка.

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