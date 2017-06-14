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  • 14.06, 17:48
    Буффонада и перформанс: американцы привезли в Петербург адаптацию «Трех сестер». США, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Буффонада и перформанс: американцы привезли в Петербург адаптацию «Трех сестер»

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    Буффонада и перформанс: американцы привезли в Петербург адаптацию «Трех сестер»

    Буффонада и перформанс: американцы привезли в Петербург адаптацию «Трех сестер»

    Буффонада и перформанс: американцы привезли в Петербург адаптацию «Трех сестер»

      Краткий музыкальный пересказ сложнейшей пьесы Чехова предлагают актеры из Лос-Анджелеса. Оригинальную адаптацию «Трех сестер» представят на сцене театра «Буфф». За 80 минут постановка «Перрон №3» расскажет о счастье, бесплодных мечтах, о будущем, которое так и не наступает. Создатели спектакля представляют хрестоматийную пьесу в неожиданном, но понятном формате.

      40 лет ни один американский драматический театр не был в Петербурге, и вот, замахнувшись на нашу классику, создатели из «Мувмент Базар» рискнули до Чеховского фестиваля показать столь необычных «Сестер» сначала в Северной столице.

      Марк Дор      , исполнитель роли Вершинина: «Как известно, есть два метода существования на сцене. Система Станиславского — это школа искусства переживания. Когда вы идете от внутреннего мира. И европейский формат — так называемая школа искусства представления. У нас в театре где-то даже на уровне клоунады. Мы старались сочетать оба этих метода».

      Исполнитель роли подполковника Вершинина Марк Дор знает психологический театр со студенческой скамьи. Актеру удалось позаниматься еще в 1989 году в школе-студии МХАТ. Кроме того, Тина Кронис — режиссер и соавтор сценической адаптации спектакля — там же закончила актерский курс. Ее мастерами были Табаков и Покровская. Впитав наставления русских учителей, создатель для своих «Трех сестер» выбрала легкий бурлеск — как будто актеры, дурачась и репетируя, готовятся к чему-то очень серьезному.

      По словам Кронис, используя элементы комедии дель-арте и ярко акцентированную жестикуляцию, она совсем не стремилась к низвержению классика, искажению его идей, а напротив, старалась осознать истинную суть героев «Трех сестер».

      Корреспондент НТВ Павел Рыжков расскажет о русской классике с американским акцентом.

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