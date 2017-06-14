День памяти Иоанна Кронштадтского отметили крестным ходом на автомобилях

Участники необычного шествия в память об Иоанне Кронштадтском преодолели 50 километров с Петроградской стороны Петербурга до острова Котлин, чтобы таким образом почтить память одного из самых известных русских святых.

Сегодня с Петроградской стороны в Кронштадт проследовал необычный крестный ход из автомобилей. Шествие стартовало в 14 часов, его участники уже добрались до финиша на Якорной площади острова Котлин. Процессию посвятили дню памяти небесного покровителя святого Иоанна Кронштадтского. Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, сотни верующих преодолели путь почти в 50 километров.



Сам праздник стартовал с утренней литургии в Петербурге. Богослужения прошли во всех православных храмах. Затем желающие принять участие в крестном автопробеге собрались на Петроградской стороне, у основанного Иоанном Кронштадтским монастыря, где и погребены мощи святого, который уже при жизни широко почитался как чудотворец.



Автоколонну выстроили на нечетной стороне Вяземского переулка. Уже тогда стало очевидно: в таком необычном шествии готовы принять участие десятки легковых автомобилей и даже несколько автобусов. При этом практически все транспортные средства верующие украсили флагами и праздничными баннерами.



Организованной колонной все машины направились по Петроградской стороне через Черную речку на кольцевую автодорогу и Кронштадтское шоссе. В связи с пробегом «автокрестоносцев», как уже прозвали паломников, в городе пришлось ограничить движение на некоторых участках. Правда, серьезных заторов всё же удалось избежать.



После финиша в Кронштадте участники акции направились в Никольский морской собор, где прошел праздничный молебен. По окончании службы от Якорной площади стартует еще один крестный ход — к собору Владимирской иконы Божией Матери с последующим молебном и праздничной трапезой. Правда, уже без участия автотранспорта.



Завершится обширная праздничная программа в местном Дворце молодежи. Там уже вечером покажут документальный фильм «Именем Иоанна Кронштадтского». При этом, организаторы отмечают, что вход на сеанс будет свободный, и, учитывая, большое число желающих, для всех кинолюбителей проведут специально два показа