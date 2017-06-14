Зрители снова попытались сорвать чемпионат России по борьбе в Ингушетии

Зрители уже во второй раз попытались устроить беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани.
Инцидент произошел во время поединка схватки Хетика Цаболова с Расулом Шапиевым. После победы Цаболова на ковер выскочили секунданты, которые устроили потасовку. Вскоре к ним присоединилась некоторые болельщики.
Разнять участников конфликта службе безопасности удалось через пару минут. Зачинщики произошедшего покинули место проведения чемпионата, сообщает ТАСС.
Отметим, что подобный случай произошел на турнире в Назрани 12 июня. Тогда недовольные фанаты выбежали на ковер и устроили потасовку после поединка Заурбека Сидакова и Магомедхабиба Кадимагомедова.
Разнять участников конфликта службе безопасности удалось через пару минут. Зачинщики произошедшего покинули место проведения чемпионата, сообщает ТАСС.
Отметим, что подобный случай произошел на турнире в Назрани 12 июня. Тогда недовольные фанаты выбежали на ковер и устроили потасовку после поединка Заурбека Сидакова и Магомедхабиба Кадимагомедова.
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