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  • 14.06, 17:49

    Очевидец расказал, как выглядел ранивший конгрессмена США стрелок

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    Очевидец расказал, как выглядел ранивший конгрессмена США стрелок

    Очевидец расказал, как выглядел ранивший конгрессмена США стрелок

    Очевидец расказал, как выглядел ранивший конгрессмена США стрелок
  • Фото Associated Press © 2017, Alex Brandon

    • Очевидец стрельбы на бейсбольной площадке в Александрии рассказал, как выглядел стрелок, ранивший конгрессмена США и его помощников.

    Сенатор Джеффа Флэйка, ставший очевидцем стрельбы в Александрии, рассказал, что «нападавший был белым мужчиной средних лет». Он также добавил, что мужчина стрелял из-за забора, сообщает агентство Reuters.

    Напомним, сегодня вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник открыл огонь по конгрессменам, которые тренировались на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном. В результате пострадали как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Он получил ранение в бедро, жизни конгрессмена ничто не угрожает. Сейчас он находится в стабильном состоянии, врачи делают ему операцию.

    Стрелок был задержан полицией. Сейчас обстоятельства атаки выясняются.

    О произошедшем на бейсбольной площадке был информирован президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что внимательно следит за ситуацией и выразил слова поддержки членам Конгресса США и полицейским.

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