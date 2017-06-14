Очевидец расказал, как выглядел ранивший конгрессмена США стрелок

Очевидец стрельбы на бейсбольной площадке в Александрии рассказал, как выглядел стрелок, ранивший конгрессмена США и его помощников.
Сенатор Джеффа Флэйка, ставший очевидцем стрельбы в Александрии, рассказал, что «нападавший был белым мужчиной средних лет». Он также добавил, что мужчина стрелял из-за забора, сообщает агентство Reuters.
Напомним, сегодня вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник открыл огонь по конгрессменам, которые тренировались на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном. В результате пострадали как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Он получил ранение в бедро, жизни конгрессмена ничто не угрожает. Сейчас он находится в стабильном состоянии, врачи делают ему операцию.
О произошедшем на бейсбольной площадке был информирован президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что внимательно следит за ситуацией и выразил слова поддержки членам Конгресса США и полицейским.
Напомним, сегодня вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник открыл огонь по конгрессменам, которые тренировались на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном. В результате пострадали как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Он получил ранение в бедро, жизни конгрессмена ничто не угрожает. Сейчас он находится в стабильном состоянии, врачи делают ему операцию.
О произошедшем на бейсбольной площадке был информирован президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что внимательно следит за ситуацией и выразил слова поддержки членам Конгресса США и полицейским.
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